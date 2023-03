Kenya : Raila Ondinga maintient ses manifestations contre l'inflation

Pas de rétropédalage en perspective pour l’opposition kényane. Alors que la police a arrêté environ 200 manifestants lundi, Raila Ondinga a promis mardi de poursuivre sa campagne de protestation contre le pouvoir jugé laxiste face à la détérioration des conditions de vie dans le pays.

"Chers compatriotes, dans le cadre de la deuxième phase de notre protestation et en réponse à la demande du public, nous organiserons désormais des manifestations tous les lundis et tous les jeudis à partir de la semaine prochaine. Nous rappelons à nos partisans et à tous les Kényans patriotes que cette lutte ne fait que commencer. Nous ne regardons pas en arrière, nous ne nous laisserons pas intimider. Nous ne battrons pas en retraite, nous ne nous rendrons pas", a déclaré le chef de l'opposition kényane.

Alors que le vétéran de l’opposition choisit de durcir le ton, le président kényan est sorti de son silence. "Vous n'allez pas nous menacer avec des ultimatums, du chaos et de l'impunité. Nous ne le permettrons pas, a déclaré William Ruto. La police est mise à contribution, lundi déjà 213 personnes ont été arrêtées dans la capitale kényane Nairobi et 25 autres dans l'ouest du pays.