Kenya : plus de 200 arrestations après la manifestation contre l'inflation

Au moins 213 personnes ont été arrêtées à Nairobi, la capitale Kényane et 25 autres dans l’ouest du pays, lundi. Premier jour de manifestations hebdomadaires à l'initiative de l'opposition.

Au moins 31 policiers ont été blessés lors de ces troubles, les premiers depuis l’accession de William Ruto à la présidence. Les responsables de la police ont condamné la violence injustifiée à l'encontre des officiers dans l'exercice de leurs fonctions.

Alors qu’un étudiant aurait été par la police à Maseno dans l'ouest du pays.

Des kenyans sont descendus dans les rues contre l’inflation galopante dans le pays et l’inertie supposée du chef de l’Etat face à ce climat socio-économique morose.

Outre les hausses de prix - qui a atteint 9,2% en février sur un an dans le pays d'Afrique de l'Est -, les Kényans souffrent de la chute brutale du shilling par rapport au dollar américain et d'une sécheresse record qui a plongé des millions de personnes dans la famine. La rue a du reste appelé à la démission de William Ruto.

La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants. Le convoi de Raila Ondila l’opposant a aussi était visé par les tirs de gaz lacrymogène.

Mardi le calme était revenu dans les rues des différentes villes du pays. Un répit d’une semaine, les partisans de l’opposition ont prévu de redescendre dans les rues lundi prochain.

"Chaque lundi, il y aura une grève, il y aura une manifestation. La guerre a commencé, elle ne se terminera pas tant que les Kényans n'auront pas obtenu leurs droits", a déclaré le vétéran l'opposition de Odinga, âgé de 78 ans.