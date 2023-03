Zimbabwe : la récolte de champignons sauvages à la saison des pluies

Au Zimbabwe, la saison des pluies rime avec champignons sauvages.

De nombreuses familles rurales en dépendent pour se nourrir mais aussi pour augmenter leurs revenus.

"Nous nous réveillons tôt le matin, vers 3 heures, et nous nous enfonçons dans ce buisson. Nous ne pouvons pas venir tard dans la journée parce qu'il est interdit de se trouver à cet endroit. Les propriétaires de cet endroit n'autorisent pas toujours les gens à venir y cueillir des champignons... " explique Diana Chiwara, cueilleuse de champignons.

La cueillette aussi fructueuse soit elle comporte de nombreux dangers. Entre autre risque de braquage et d’attaques d’animaux sauvages.

La distinction entre les champignons sains et les champignons toxiques s'est transformée en un transfert intergénérationnel de connaissances indigènes de la mère à la fille. Riches en protéines, en antioxydants et en fibres, les champignons sauvages sont une délicatesse vénérée et une source de revenus au Zimbabwe, où la nourriture et les emplois formels sont rares pour beaucoup.

"Nous rencontrons beaucoup de difficultés lors de la cueillette des champignons dans cette région. Parfois, nous rencontrons des voyous qui nous volent tout. .... Nous devons également faire attention à ne pas nous faire attaquer par des animaux sauvages dangereux," Polite Mugobo, cueilleur de champignons.

La saison des champignons est donc importante pour les familles. En moyenne, chaque famille a gagné un peu plus de 100 dollars par mois grâce à la vente de champignons sauvages, en plus de la consommation alimentaire du ménage.

"Nous vendons ce champignon à un dollar l'assiette pendant la saison des pluies. Nos clients s'arrêtent régulièrement sur la route pour en acheter. Les bons jours et les week-ends, nous nous faisons environ 15 à 20 dollars par personne," ajoute M. Mugobo.

Les femmes sont au cœur du commerce de champignons dans le pays d’Afrique Australe.

"Les femmes ont toujours été des cueilleuses, et non des chasseuses, et elles ont donc transmis cette tradition de génération en génération : chaque fois qu'elles vont récolter des fruits sauvages, chaque fois qu'elles vont probablement chercher du bois, chaque fois qu'elles vont probablement chercher d'autres délices qui ne sont pas des animaux, bien sûr, c'est-à-dire la chasse, elles y vont normalement avec leurs filles," soutient le Professeur Wonder Ngezimana, expert en horticulture.

En grande partie à cause des conditions climatiques difficiles, environ un quart des 15 millions de Zimbabwéens sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui signifie qu'ils ne savent pas d'où viendra leur prochain repas, selon les agences d'aide. Selon le Fonds monétaire international, le Zimbabwe connaît l'un des taux d'inflation alimentaire les plus élevés au monde (264 %).

Afin de promouvoir la consommation de champignons en toute sécurité et de générer des revenus tout au long de l'année, le gouvernement encourage la production commerciale à petite échelle de certains types de champignons, tels que les pleurotes.

Mais il semblerait que les animaux sauvages restent les plus populaires.