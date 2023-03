La sécheresse a causé le mort d'au moins 43 000 Somaliens en 2022

Un nouveau rapport indique qu'environ 43 000 personnes sont mortes l'année dernière en Somalie à cause de la plus longue sécheresse jamais enregistrée, et que la moitié d'entre elles étaient probablement des enfants de moins de cinq ans.

Il s'agit du premier bilan officiel de la sécheresse qui sévit dans une grande partie de la Corne de l'Afrique. Selon les prévisions, au moins 18 000 personnes, et jusqu'à 34 000, devraient mourir au cours des six premiers mois de cette année.

"La crise actuelle est loin d'être terminée", indique le rapport publié lundi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), et réalisé par l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres.

La Somalie et ses voisins, l'Éthiopie et le Kenya, sont confrontés à une sixième saison des pluies ratée consécutive, tandis que la hausse des prix alimentaires mondiaux et la guerre en Ukraine compliquent la crise de la faim.

Au début de l'année, les Nations unies et leurs partenaires ont déclaré qu'ils ne prévoyaient plus de déclaration officielle de famine pour la Somalie pour le moment, mais ils ont qualifié la situation d'"extrêmement critique", avec plus de 6 millions de personnes souffrant de la faim dans ce seul pays.

La famine est un manque extrême de nourriture et un taux de mortalité important dû à la faim ou à la malnutrition combinées à des maladies comme le choléra. Une déclaration officielle de famine signifie que les données montrent que plus d'un cinquième des ménages souffrent d'un manque extrême de nourriture, que plus de 30% des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que plus de deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour.

"Le risque de famine demeure", a déclaré lundi à la presse le coordinateur résident des Nations unies en Somalie, Adam Abdelmoula. Cette année, certains responsables humanitaires et climatiques ont prévenu que les tendances étaient pires que lors de la famine de 2011 en Somalie, qui avait fait près de 250 000 de morts.

"Le taux de mortalité augmentait à mesure que l'année s'achevait", a déclaré Francesco Checchi, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, à des journalistes. Les populations les plus touchées se trouvent à Bay et Bakool, dans le sud-ouest de la Somalie, et les personnes déplacées qui ont fui vers la capitale, Mogadiscio.

Des millions de têtes de bétail sont mortes dans la crise actuelle, aggravée par le changement climatique et l'insécurité, alors que la Somalie lutte contre des milliers de combattants d'Al-Shabab, filiale d'Al-Qaïda en Afrique de l'Est. L'agence des Nations unies pour les migrations indique que 3,8 millions de personnes sont déplacées, ce qui constitue un record.

Selon une évaluation de la sécurité alimentaire publiée le mois dernier, près d'un demi-million d'enfants somaliens risquent de souffrir de malnutrition sévère cette année. Cette fois, le monde regarde ailleurs, affirment de nombreux responsables humanitaires.

"De nombreux donateurs traditionnels se sont lavés les mains et se sont concentrés sur l'Ukraine", a déclaré le coordinateur résident de l'ONU à l'ambassadrice américaine en visite à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, lors d'une réunion d'information à Mogadiscio en janvier.