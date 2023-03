Tunisie : Kamel Feki à la tête du ministère de l’Intérieur

Le président Kaïs Saïed, a reçu, ce matin, au palais de Carthage, son nouveau ministre de l’intérieur, Kamel Feki, qui a prêté serment en sa présence.

Feki remplace Taoufik Charfeddine, qui a démissionné la veille pour des raisons personnelles.

Diplômé en droit, Kamel Feki est un ancien cadre du ministère des Finances. Il a occupé le poste de préfet de Tunis depuis fin 2021.

"Je jure par Dieu tout puissant de faire tout ce qui est en mon pouvoir, avec sincérité et dévouement, pour accomplir ce devoir patriotique sacré, de veiller à mes responsabilités en ayant pour seul objectif l'intérêt suprême de mon pays, et ce, à travers le respect de la constitution du pays et de ses lois", a déclaré Kamel Feki, lors de cette cérémonie officielle.

Taoufik Charfeddine avait annoncé vendredi à la presse qu’il avait demandé à Kaïs Saïed de mettre fin à ses fonctions, indiquant vouloir se consacrer à ses trois enfants après le décès de son épouse, en juin 2022, suite à un incendie.

Originaire de la région de Sfax, Kamel Feki fait lui aussi partie du cercle très proche du président Saied, et défend fortement ses décisions.