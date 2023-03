Suella Braverman a justifié l'expulsion de migrants arrivés illégalement vers le Rwanda

En visite au Rwanda, la ministre de l'Intérieur britannique Suella Braverman a justifié, samedi, le projet hautement controversé d'expulser vers ce pays les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni.

C’est la première visite officielle à Kigali d’un membre du gouvernement britannique depuis l’élection du conservateur Rishi Sunak en octobre dernier.

L’occasion pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, de réitérer son engagement envers le Royaume-Uni :

" Notre objectif est de trouver des solutions innovantes pour offrir aux demandeurs d'asile et aux migrants la sécurité et la possibilité de mener une vie décente ". .... Nous sommes conscients qu'il s'agit effectivement d'une approche inédite et nous veillons à ce qu'elle soit correctement mise en œuvre. Par ailleurs, nous espérons que d'autres pays se joindront au projet une fois qu'ils auront constaté que cette solution est efficace".

Le gouvernement britannique a conclu il y a un an cet accord avec Kigali prévoyant des expulsions vers le Rwanda.

Alors que de nombreuses organisations de défense des droits humains dénoncent ce projet , Braverman préfère parler d’une initiative à vocation humanitaire":

"Nous avons vu, vers la fin de l'année dernière, des gens mourir dans la Manche en tentant en vain d'atteindre le Royaume-Uni. Alors la meilleure chose à faire, sur le plan humanitaire, est de trouver de nouvelles solutions. C'est pourquoi je pense, comme le ministre vient de le dire, qu'il existe une réelle opportunité pour réinstaller ces migrants dans des environnements sûrs et sécurisés, où ils pourront mener une vie prospère et saine"."

Samedi, des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Royaume-Uni, comme à Londres, Glasgow et Cardiff, contre la volonté des conservateurs de durcir la législation contre l'immigration illégale.