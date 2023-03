Burundi : "Water for Development" purifie l'eau avec du chlore local

Au Burundi, le chlore importé pour décontaminer l’eau demeure très cher. De jeune Burundais ont donc décidé de créer l’ONG ‘’Water For Development’’ pour produire du Chlore localement, dans un laboratoire installé à Cibitoke à l’Ouest du pays.Une région où l’accès à l’eau potable est difficile.

Prosper Cishahayo, chimiste et chef de production du chlore, explique sa démarche :

« On fait la fabrication du chlore par la transformation chimique c’est-à-dire l’électrolyse de l’eau salée. On prend le sel et l’eau et puis on agite pour avoir une solution homogène et puis nous mettons l’appareil qui sert à produire le chlore, le processus prend deux heures. "

Une fois produit, le chlore est livré aux habitants et répartis dans les différents points d’eau, grâce à un système de distributeur de chlore spécialement conçu pour être accessible à tous.

“ Nous installons un distributeur de chlore qui est juste installé à côté d’un point d’eau et puis quand le bénéficiaire vient pour puiser, il va d’abord dispenser quelques gouttes qui sont bien mesurées pour pouvoir mettre dans les bidons et puis puiser de l’eau. Après 30 minutes, l’eau est traitée et protégée contre toute autre recontamination extérieure », raconte Olivier Ndayihimbaze, Fondateur de ‘’Water For Development’’.

Aujourd’hui, cette initiative facilite la vie de plus de 50 000 burundais. Une trentaine de distributeurs de chlore sont installés près des sources d’eau et des écoles pour le plus grand bonheur des habitants.

L’Institut des Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi estime q’un quart des enfants de moins de 5 ans souffrent d’une maladie liée à l’eau sale. Au Burundi les maladies diarrhéiques constituent la troisième cause de mortalité infantile.

En 2019, l'agence allemande de coopération internationale pour le développement a confirmé la contamination des sources d’eau par des bactéries à hauteur de 25%, ce taux grimpe à 75% de contaminations dans les habitations.