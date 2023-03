Abidjan : 16e édition d'Afrik Fashion Week

Abidjan a accueilli ce weekend la 16e édition d'Afrik Fashion Week. Un rendez-vous incontournable du calendrier de la mode 2023.

Les créations africaines, des plus colorées aux plus sobres sont mises à l’honneur, mêlant tradition et Modernité. Le thème de cette année avait pour titre « Jeunesse, Mode et Diversité culturelle.

En parallèle à l’ Afrik Fashion Week s’est tenue une exposition à la patinoire du Sofitel Abidjan Hôtel, pour permettre aux stylistes et maisons de couture de présenter leurs nouvelles collections, une vitrine qui leur permettra aussi de briller sur les podiums.

Selon les organisateurs de cette 16eme fashion week, 30 créateurs et 60 mannequins de plusieurs pays ont répondu présent. L’événement a été marqué par le défilé enivrant du mannequin Aïcha NGoila, mais aussi de l'artiste Manadja, du groupe ivoirien Magic System qui a défilé pour un créateur spécialisé dans les grands boubous de soirée.