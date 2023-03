Tunisie : démission du ministre de l'Intérieur, proche de Kaïs Saïed

L'influent ministre de l'Intérieur tunisien Taoufik Charfeddine, très proche du président Kais Saied, a annoncé vendredi sa démission, affirmant vouloir se consacrer à ses enfants après le décès de sa femme l'année dernière.

" Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et à remercier le président d'avoir compris ma situation et de m'avoir à autorisé à me libérer de mes responsabilités ministre de l’intérieur", a-t-il déclaré devant les journalistes.

L'homme de 54 ans dit vouloir se consacrer à ses enfants après le décès de son épouse. "Le temps est venu pour que je me consacre à cette responsabilité qu'elle m'a laissée", a ajouté Taoufik Charfeddine. Son épouse, mère de leurs trois enfants, a perdu la vie à la suite d'un incendie causé par une fuite de gaz dans leur résidence.

Cet ancien avocat fut l'un des piliers de la campagne électorale ayant conduit Kaïs Saïed à la présidence en 2019. Taoufik Charfeddine avait ensuite brièvement occupé le portefeuille de l'Intérieur entre septembre 2020 et janvier 2021, avant d'être écarté sous pression du parti d'inspiration islamiste Ennahdha, alors principale force au Parlement, que le chef d'État a finalement suspendu lors de son coup de force de juillet 2021.