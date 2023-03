Nigeria: élections locales après une présidentielle contestée

Les Nigérians se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leurs gouverneurs et représentants locaux, trois semaines après la présidentielle contestée par les principaux partis d'opposition.

A Lagos les bureaux ont ouvert tôt et dans des villes comme Kano des électeurs ont noté des améliorations comparé au scrutin précédent ou le vote avait été marqué par de graves défaillances techniques et de nombreux retards.

"Lors de la dernière élection présidentielle, les choses ont mal tourné, mais je pense que des mesures ont été prises pour garantir qu'il n'y aura pas de... vol de bulletins de vote, je suppose."

Dans plusieurs localités, des individus ont tenté d'influencer les électeurs, notamment en détruisant du matériel électoral, selon les médias locaux et les observateurs

Le candidat du parti travailliste au poste de gouverneur à Lagos Gbadebo Rhodes pense que la volonté du peuple doit triompher.

"Cette élection est une bataille pour l'âme de Lagos, une bataille où nous voulons mettre en place un gouvernement qui travaille pour le peuple et qui est centré sur les intérêts du peuple, et non la mainmise de l'État que nous avons vu à Lagos au cours des 24 dernières années"

Malgré les pouvoirs des gouverneurs, les sondages ont montré que de nombreux nigérians ne montrent pas autant d intérêt pour cette élection que la présidentielle et le taux de participation devrait donner la tendance rapidement.