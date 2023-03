Ghana. : funérailles d'Etat pour Christian Atsu

Des funérailles d'Etat ont été organisées vendredi à Accra, la capitale du Ghana, en hommage au joueur de football Christian Atsu, décédé dans le séisme qui a endeuillé la Turquie le mois dernier.

Présidée par le chef de l'Etat Nana Akufo-Addo, la cérémonie s'est déroulée en présence de la famille du défunt.

L’épouse du footballeur ghanéen, Marie-Claire Rupio, a du déléguer la lecture de son discours, n'ayant pas pu retenir ses larmes : "La dépouille mortelle d'un père et d'un mari bien-aimé est allongée devant moi aujourd'hui. Ce matin-là, j'étais loin de me douter que Dieu te rappellerait à sa maison. Dans la vie, je t'aime, mon chéri. Dans la mort, je fais de même. Cela me brise le cœur de te perdre".

D’anciens coéquipiers, qui portaient un t-shirt à son effigie, et de nombreux fans, ont défilé devant le cercueil drapé aux couleurs du Ghana.

Mustapha Hamid, ministre ghanéen de la jeunesse et des sports s'est également exprimé :

"La perte douloureuse de notre frère Christian Atsu a sans aucun doute laissé des traces indélébiles dans l'esprit et le cœur de nos compatriotes, de nos coéquipiers, de nos amis, de nos familles et de la nation. Le gouvernement et les Ghanéens continueront à se souvenir de Christian Atsu comme de l'un des joueurs les plus engagés, les plus dévoués, les plus performants et comme d'une star du football de notre temps."

Christian Atsu est décédé à l'âge de 31 ans dans le puissant tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, il évoluait depuis septembre dernier au sein du club d'Hatay (première division turque), basé à Antakya (sud), proche de l'épicentre.

Après deux semaines de recherche, son corps a été retrouvé le 18 février dans les décombres de l'immeuble où il vivait. Il sera enterré à Ada, sa ville d'origine, dans le sud-est du Ghana.