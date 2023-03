Royaume-Uni : les luttes des Afro-Américains exposées à Londres

Une exposition présentant le travail de plusieurs artistes afro-américains s'ouvre cette semaine à la Royal Academy of Arts de Londres.

L'exposition "Soul Grown Deep like the Rivers" rassemble 64 œuvres de 34 artistes qui explorent l'histoire difficile des Noirs dans le sud des États-Unis.

De la Caroline du Sud à l'Alabama, de Memphis à Miami, ils sont nés dans une partie des États-Unis qui a désespérément tenté de maintenir l'esclavage - et de garder leurs ancêtres enchaînés - pendant la guerre civile américaine.

Au XXe siècle, de nombreux Noirs se sont installés dans les États du Nord pour échapper aux inégalités raciales du Sud. Mais ces artistes sont issus de familles qui sont restées.

"Ces artistes sont nés pour la plupart au cours de la première moitié du XXe siècle et ont été actifs pendant la seconde moitié du siècle dans le Sud des États-Unis. Il s'agit d'artistes noirs, pour la plupart descendants d'esclaves qui ont souffert de la ségrégation qui a dominé le Sud après la guerre de Sécession, de l'héritage de l'esclavage, de la violence et des mauvais traitements qu'ils ont subis, ainsi que des désavantages sociaux et économiques. Et pourtant, ils sont restés proches des communautés", explique Axel Rüger, directeur général de la Royal Academy of Arts.

Les luttes contre l'oppression, le racisme et la marginalisation sociale influencent les œuvres des artistes. Mais il en va de même pour leurs traditions culturelles : musique, religion et histoires transmises par leurs ancêtres africains.

La plupart d'entre eux n'ont pas reçu de formation artistique formelle, mais ont appris leur métier auprès d'autres membres de leur communauté. Cet art suscite un nouvel intérêt, même en dehors des frontières des États-Unis.

"Alors que nous sommes confrontés à l'histoire du colonialisme et à l'impact de la Grande-Bretagne sur le reste du monde, je pense qu'il existe une véritable soif de connaître différentes histoires et différentes perspectives. Et je pense que c'est ce que cette exposition leur offrira", déclare le critique d'art Tabish Khan.

Lonnie Holley est l'un des artistes exposés ici. Âgé de 73 ans, il est né en Alabama et fait partie d'une famille de 27 enfants.

Dans un contexte de ségrégation raciale, il a vécu une enfance chaotique, marquée par des accidents qui l'ont gravement blessé. Au cours de sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, il s'est souvent inspiré de l'histoire de sa propre famille. L'une des œuvres d'art qu'il a apportées à Londres est une chaise que son grand-père utilisait.

"Lorsque mon grand-père est arrivé de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il était si prudent et attentif à nos besoins qu'il restait parfois debout toute la nuit pour protéger les poulets dans le poulailler", explique-t-il.

"J'ai donc réalisé cette pièce intitulée**-L'esprit de l'homme à la porte du poulailler.** Les choses que je fais et pourquoi je les fais, j'essaie de montrer comment nous avons vécu avec ce que nous avions" a-t-il ajouté.

Comme de nombreux artistes participant à l'exposition, il utilise des "matériaux trouvés". Des objets qui, autrement, finiraient à la décharge sont réutilisés pour devenir des œuvres d'art.

Pour Holley, la transformation du vieux en quelque chose de nouveau a été ancrée tout au long de sa vie.

"Nous devions faire des efforts supplémentaires parce que nous étions considérés comme des esclaves. Nous étions considérés comme des parias. Nous étions considérés comme les rebuts de l'humanité et où avons-nous été jetés ? Nous avons été jetés dans les quartiers de la rue. C'était notre terrain de jeu. Les choses qui étaient jetées. Et nous avons appris à les réutiliser", explique-t-il.

La plupart des œuvres exposées proviennent de la Souls Grown Deep Foundation, une organisation d'Atlanta qui défend les artistes noirs du Sud.

L'exposition "Soul Grown Deep like the Rivers : Black Artists from the American South" est présentée du 17 mars au 18 juin.