Un Nigérian détenu en Indonésie pour trafic de drogue

Les autorités indonésiennes ont déclaré mercredi avoir arrêté quatre étrangers qui tentaient d'introduire de la drogue à Jakarta, dont un Nigérian qui avait avalé des dizaines de capsules remplies de plus d'un kilogramme de méthamphétamine et retrouvées dans son estomac.

Un porte-parole de la police de Jakarta a déclaré lors d'une conférence de presse qu'un Brésilien et trois Nigérians avaient été arrêtés séparément entre janvier et mars à l'aéroport international Soekarno-Hatta et dans plusieurs appartements de Jakarta.

L'Indonésie est une plaque tournante majeure du trafic de stupéfiants en Asie du Sud-Est et dispose d'une législation stricte en la matière, les trafiquants condamnés étant parfois exécutés par un peloton d'exécution.

Mukti Juharsa, directeur des enquêtes sur les stupéfiants de la police de Jakarta, pense que les suspects arrêtés appartiennent à un syndicat international.

Il a ajouté que les suspects seraient punis conformément à la loi, qui prévoit une peine de mort maximale.

L'Office des Nations unies contre la drogue et le crime affirme que l'Indonésie est une plaque tournante de la contrebande, en partie parce que les syndicats internationaux de la drogue ciblent sa jeune population.