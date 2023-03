Sénégal : manifestation en soutien à l'opposant Ousmane Sonko

Plusieurs milliers de partisans de l'opposition sénégalaise se sont rassemblés mardi à Dakar, première étape d'une séquence à risques avec des marches annoncées dans le pays mercredi et le procès prévu jeudi d'un de ses chefs.

Les tensions vont grandissant à moins d'un an de la présidentielle au Sénégal, pays considéré comme un rare îlot de stabilité dans une région troublée.

Les dossiers judiciaires ouverts contre l'opposant Ousmane Sonko et l'hypothèque qu'ils font peser sur sa candidature à la présidentielle sont sources de crispations, tout comme le doute que le président Macky Sall entretient sur son intention de briguer ou non un troisième mandat.

Le rassemblement de mardi visait à faire cesser "l'instrumentalisation" de la justice ainsi que les arrestations "arbitraires", selon les organisateurs.

"En 2024, personne ne pourra nous empêcher de prendre ce pays (pour le diriger)", a déclaré Ousmane Sonko à une foule en liesse.

"Le 14, le 15 et le 16, autorisation ou pas, nous ferons face à Macky Sall, à sa police et sa gendarmerie", a-t-il affirmé, appelant ses soutiens à venir massivement le soutenir au tribunal jeudi. "Moi, je ne crois pas aux institutions de Macky Sall" parce que lui-même ne les respecte pas, a-t-il déclaré.

Ousmane Sonko était le dernier leader de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW, Libérons le peuple) à s'exprimer. La foule criait pour abréger les discours des autres orateurs, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dans le quartier populaire de la capitale où se tenait le meeting, des militants ont afflué tout l'après-midi, dansant et chantant en tee-shirts, casquettes et châles aux couleurs du Sénégal et à l'effigie d'Ousmane Sonko.

Les propriétaires des échoppes et magasins environnants ont tous fermé boutique par sécurité.

Meeting autorisé

Les autorités ont autorisé le meeting alors que l'opposition avait prévenu qu'elle passerait outre à une éventuelle interdiction. Plusieurs de ses manifestations ont été interdites ces derniers mois.

"S'il n'y a pas de risque notoire, on autorise. S'il y a un risque, on n'autorise pas parce qu'on doit concilier le droit à la manifestation mais le droit aussi à la quiétude, à la libre circulation des personnes et des biens et au bon fonctionnement des institutions", a déclaré à des journalistes le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana.

La mise en cause de M. Sonko dans une affaire de viols présumés avait contribué en mars 2021 à déclencher des émeutes qui avaient fait au moins une douzaine de morts. M. Sonko réfute les accusations de viols et crie au complot pour l'éliminer politiquement. La justice l'a renvoyé devant un tribunal pour un procès à une date non déterminée.

Il est dans une affaire distincte poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel, pour "diffamation, injures et faux". Son procès est prévu jeudi.

Ces deux procédures pourraient sceller sa candidature à la présidentielle de 2024, les textes prévoyant une radiation des listes électorales, et donc une inéligibilité, dans certains cas de condamnation.

M. Sonko, 48 ans, tient un discours à la fois souverainiste, panafricaniste et social, pourfendant les élites et la corruption. Il pilonne l'emprise économique et politique exercée selon lui par l'ancienne puissance coloniale française et les multinationales.

Dans un communiqué publié lundi, l'Alliance pour la République, le parti du président Sall, a accusé M. Sonko et son parti, le Pastef, de "logique insurrectionnelle". "C'est par la violence que Pastef et son leader tentent de se soustraire à la justice", selon le communiqué.