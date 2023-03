Ouganda : le fils Museveni inquiète par ses tweets de succession

Sur Twitter, le fils du président ougandais a songé à envahir le Kenya voisin, a fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine et a offert du bétail en échange de la main de la Première ministre italienne.

Si la plupart de ses tweets sont considérés comme risibles, ceux concernant la succession de son père sont une source d'inquiétude pour certains.

De nombreux Ougandais souhaitent un changement politique décisif après près de quatre décennies du même gouvernement, mais le fils du président Yoweri Museveni revendique déjà la victoire. "Je serai le président de l'Ouganda après mon père", a tweeté Muhoozi Kainerugaba au début du mois. "Ceux qui combattent la vérité seront très déçus !!!"

M. Museveni, 78 ans et au pouvoir depuis 37 ans, n'a pas précisé quand il quitterait ses fonctions. Kainerugaba est au sommet de sa carrière militaire en tant que général quatre étoiles, pilier de l'appareil de sécurité soutenant Museveni.

Mais à 48 ans, Kainerugaba a maintenant six ans de plus que son père lorsqu'il est devenu président, ce qui souligne ce que certains considèrent comme l'origine de sa revendication de plus en plus impatiente de la présidence. Avec ses tweets - que les Ougandais tentent de décoder pour y déceler des signes avant-coureurs - il a insufflé une certaine dose d'intrigue dans la politique à mi-chemin du sixième mandat de Museveni.

Kainerugaba, décrit par certains Ougandais comme le "générateur de secours", a-t-il une voie légitime vers la présidence ? Ou va-t-il prendre les choses en main ?

"Si même le fils ne peut plus supporter le règne sans fin de son père, pourquoi les autres devraient-ils le tolérer ?" s'est interrogé le chroniqueur Alan Tacca, dans le journal Daily Monitor. "À l'heure actuelle, nombre de ses partisans et d'opportunistes professionnels semblent ne pas savoir sur quel pied danser."

Au cours de l'année écoulée, Kainerugaba a organisé des rassemblements destinés, selon lui, à le présenter aux jeunes du pays, bien que la loi interdise aux officiers de l'armée en activité de s'engager dans des affaires partisanes. Il a également attaqué le parti au pouvoir, dirigé par son père, en le qualifiant de groupe "réactionnaire" rempli de criminels corrompus.

Les attaques verbales du fils ont déclenché une réaction brutale, le vice-président affirmant que Museveni se représentera en 2026 et d'autres responsables affirmant leur foi dans le président.

Cependant, les tensions entre Kainerugaba et certains membres du parti au pouvoir l'ont fait passer pour un homme à part entière, déclare Frank Gashumba, un entrepreneur et analyste politique qui est l'un des plus éminents partisans de Kainerugaba.

M. Gashumba parle de Kainerugaba comme d'un dirigeant honnête qui ne tolérerait pas la corruption officielle dans le style autoritaire du président rwandais Paul Kagame, dont Kainerugaba fait souvent l'éloge. "Je vois un autre Kagame", a-t-il déclaré, expliquant pourquoi il pense que certains membres du parti au pouvoir sont inquiets. "Je vois qu'il veut imposer une main de fer".

Kainerugaba, qui sert actuellement de conseiller militaire à son père, est né en Tanzanie voisine lorsque Museveni était actif dans la lutte clandestine contre le dictateur ougandais Idi Amin. Il a fréquenté un internat en Ouganda avant de recevoir son éducation militaire en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Son ascension rapide dans les rangs de l'armée s'est avérée controversée au fil des ans, au vu des allégations d'un projet secret visant à le préparer à la présidence. Ces dernières années, une purge des contemporains de Museveni dans l'armée est largement considérée comme ayant ouvert la voie à Kainerugaba, dont les alliés présumés contrôlent aujourd'hui un large éventail d'actifs militaires.

Museveni n'a rien dit publiquement pour désavouer ou encourager les ambitions politiques de Kainerugaba. Mais en célébrant l'anniversaire de son fils l'année dernière, il a averti que s'il était patient avec les fonctionnaires corrompus, ce n'était pas le cas avec Kainerugaba. "Il luttera contre la corruption", a déclaré Museveni. Ce commentaire a été perçu comme un signe que Museveni considère Kainerugaba comme le futur dirigeant de l'Ouganda.

Mais nombreux sont ceux qui ont des doutes sur le fils du président.

Ceux qui le connaissent disent qu'il est impulsif, citant ses commentaires sur Twitter. Museveni a dû s'excuser auprès du Kenya pour un tweet qui affirmait que les forces ougandaises pourraient prendre sa capitale, Nairobi, en deux semaines. Museveni a ensuite démis Kainerugaba de ses fonctions de commandant d'infanterie alors qu'il l'avait promu au plus haut grade militaire. Malgré la rare réprimande publique de son fils, Museveni a cité "de nombreuses autres contributions positives que le général a apportées et peut encore apporter".

Pourtant, Kainerugaba continue de tweeter de manière provocante. "Dans la politique cannibale du NRM, laissez-moi vous dire ceci : ceux qui combattent mon père, me combattent et ceux qui me combattent, combattent mon père", a-t-il tweeté en janvier, en parlant du parti au pouvoir.

M. Kainerugaba a également été accusé de violations des droits de l'homme dans le cadre de ses fonctions antérieures de commandant des forces spéciales ougandaises. Bobi Wine, figure de l'opposition, a déclaré que les forces spéciales l'avaient victimisé, lui et certains de ses partisans, et un écrivain satirique aujourd'hui exilé en Europe a accusé M. Kainerugaba d'avoir ordonné qu'il soit torturé pendant sa détention. Les forces spéciales nient ces allégations.

D'autres critiquent Kainerugaba pour son manque de charme politique, affirmant qu'il n'est pas un homme à tout faire.