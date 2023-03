Cyclone Freddy : recrudescence du choléra au Malawi et au Mozambique

Après avoir tué des centaines de personnes et déplacé des milliers d'autres en traversant le Mozambique et le Malawi depuis la fin de la semaine dernière, le cyclone Freddy devrait s'éloigner des terres mercredi, mais la recrudescence des cas de choléra inquiète les autorités malawites.

"Les pays sont déjà confrontés à une épidémie de choléra avec environ 8 700 cas, enregistrant environ 1 000 cas par semaine en ce moment, ce qui est extrêmement préoccupant, en particulier pour les enfants. Les diarrhées vont probablement se multiplier car ces personnes n'ont pas accès à de l'eau courante propre et le paludisme, bien sûr, est un risque important lorsqu'il y a de grandes quantités d'eau stagnante dans lesquelles les moustiques se reproduisent, " averti Guy Taylor, porte-parole de l'UNICEF au Mozambique.

Plus de 50 000 cas ont été détectés dans ce pays enclavé du sud-est de l'Afrique depuis qu'une épidémie a été déclarée en mars dernier, déclenchée par deux tempêtes tropicales dévastatrices qui ont frappé la région. Près de 200 enfants sont morts.

"La situation est très troublante et très difficile. Il y a des problèmes d'accès à la zone. Les inondations ont eu un impact sur la route principale, la N1, qui traverse le pays de part en part, ou l'ont bloquée. Cela va compliquer l'acheminement des fournitures et des secours aux personnes dans le besoin, et il y a beaucoup de gens qui ont besoin de choses très élémentaires comme un abri, des gens dont les maisons ont été détruites et l'eau potable commence à peine à être rétablie dans la ville," conclue-t-il.

L'épidémie de choléra au Malawi est la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays, faisant plus de 1 500 victimes, selon les Nations unies.