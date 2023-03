Cyclone Freddy : le pape François prie pour le Malawi

Le pape François a exprimé son soutien au Malawi, dévasté par le cyclone Freddy, mercredi, lors de son audience hebdomadaire.

Le souverain pontife a invité les fidèles à prier pour que le "seigneur soutienne" le Malawi où plusieurs personnes ont été tuées, des centaines autres blessées et des milliers déplacées depuis le retour de la tempête dans l'hémisphère sud.

"Je suis proche du peuple du Malawi frappé ces derniers jours par un cyclone très violent. Je prie pour les morts, les blessés et les personnes déplacées. Que le Seigneur soutienne les familles et les communautés les plus durement touchées par cette calamité," a exprimé le pape.

La recherche de survivants s'est poursuivie mercredi dans le sud du Malawi, où près de 200 personnes ont été tuées. Pendant ce temps, la vie reprend lentement son cours dans la ville économique de Blantyre, épicentre de la catastrophe.

Freddy avait déjà frappé l'Afrique australe à la fin du mois de février, tuant 17 personnes. Le cyclone est revenu début mars, tuant au moins 190 personnes.

L'état de catastrophe a été déclaré par le gouvernement. La police et l'armée ont été mobilisées.

La tempête, dont les vents se sont affaiblis mais qui s'est transformé en pluies torrentielles, a provoqué de fortes inondations, des glissements de terrain meurtriers, les ponts et les routes brisés entravent les opérations des secours dans la région sinistrée.

Freddy a également laissé une trainée de destruction au Mozambique où 24 personnes sont actuellement portées disparues et une vingtaine, mortes.