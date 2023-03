Un méga projet d'hydrogène vert pour la Mauritanie

Un consortium dirigé par le groupe allemand Conjuncta va investir 32 milliards d'euros dans un projet d'hydrogène vert en Mauritanie.

L'initiative a été lancée officiellement il y a quelques jours via la signature d’un accord avec la Mauritanie, le groupe énergétique émirati Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) et le fournisseur d'énergie égyptien Infinity.

L'installation du projet sera construite dans une zone localisée au nord-est de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie.

Lorsqu'elle sera opérationnelle en 2028, cette méga-usine pourra produire chaque année 8 millions de tonnes d'hydrogène vert mais aussi différents produits fabriqués à base d'hydrogène. Sa capacité maximale d'électrolyse s'élèvera à 10 GW.

"Ce projet mauritanien sera étroitement lié à l'Allemagne car ce pays européen sera aussi bien son client que son fournisseur de technologies", a déclaré Stefan Liebing, le PDG de Conjuncta.

Le ministre mauritanien du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abesselam Ould Mohamed Saleh, a déclaré que son pays est "déterminé à jouer un rôle de premier plan au niveau mondial en matière d'économie liée à l'hydrogène vert dans les décennies à venir."

La Mauritanie confirme donc ses ambitions dans ce secteur et pourrait devenir à terme le principal hub de production de cette énergie du futur sur le continent africain.

Dotée d'une puissante industrie, l'Allemagne tente d'effectuer le plus rapidement possible sa transition énergétique pour contrebalancer la diminution de ses importations de gaz russe et décarboner son économie.

Au mois de décembre 2022, le gouvernement fédéral a d'ailleurs procédé à l'approbation de la mise en place de son premier réseau national d'hydrogénoducs verts.