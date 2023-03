RDC : les déplacés de Lubero ''livrés'' à eux-mêmes

A Lubero, au nord de Goma, la capitale du Nord-Kivu, plus de 150 000 personnes ayant fui les combats entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales vivent dans le dénuement le plus total. L’alerte a été lancée mardi Médecins sans frontière.

L’aide à destination de la région étant essentiellement focalisée sur la capitale provinciale. Les habitants et les déplacés des zones reculées" restent "livrés à eux-mêmes et ne reçoivent aucune aide", selon la coordinatrice des opérations d’urgence pour MSF au Nord-Kivu.

L’organisation pointe du doigt "une lenteur difficilement explicable dans la réponse humanitaire, faute de coordination. Les besoins "sont immenses", a indiqué Caroline Seguin . "Notre aide ne suffira pas. Aujourd'hui, nous appelons l'ensemble des acteurs humanitaires à se mobiliser pour organiser l'acheminement de l'aide à cette population en détresse", demande MSF.

Mais dans cette partie de la RDC, l’acheminement de l’aide est entravé par les combats. Fin février, les Nations unies ont annoncé la suspension des vols humanitaires après des tirs contre un de leurs hélicoptères. Depuis, l'accès au territoire de Lubero est devenu plus compliqué.