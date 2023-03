L'Égypte prive des dissidents de documents essentiels, selon HRW

Les autorités égyptiennes ont refusé de délivrer ou de renouveler les passeports, les certificats de naissance et d'autres documents de plus de deux douzaines de journalistes, de critiques et d'avocats vivant à l'étranger, a déclaré lundi une importante organisation de défense des droits de l'homme.

L'organisation Human Rights Watch, basée aux États-Unis, a déclaré que ces refus étaient le signe que l'Égypte intensifiait sa répression de la dissidence. "Le gouvernement intensifie ses efforts pour punir et réduire au silence ceux qui se trouvent à l'étranger", a déclaré Adam Coogle, directeur adjoint de HRW pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

L'organisation a déclaré avoir parlé à 26 Égyptiens à l'étranger, dont des dissidents, des journalistes et des avocats, dont les demandes de documents essentiels ont été rejetées par les autorités égyptiennes. Les personnes concernées vivent en Turquie, en Allemagne, en Malaisie, au Qatar et dans deux pays d'Afrique et du Golfe.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi a supervisé une vaste répression de la dissidence, emprisonnant des milliers de personnes. Les autorités ont ciblé non seulement les opposants politiques islamistes, mais aussi les militants pro-démocratie, les journalistes et les critiques en ligne. Des milliers de personnes ont depuis lors fui le pays.

Les personnes interrogées par HRW ont déclaré qu'il était "presque impossible" de contester le refus du Caire de fournir des documents, tandis que certaines ont été invitées à retourner en Égypte pour résoudre leur problème. Plusieurs personnes interrogées ont déclaré que le refus de l'Égypte les empêchait de vivre et de voyager à l'étranger.

HRW n'a pas révélé l'identité ou la profession des 26 personnes, mais a indiqué que la plupart d'entre elles n'avaient pas d'affaires pénales en cours contre elles en Égypte.

En 2019, HRW a estimé que 60 000 prisonniers politiques étaient incarcérés dans les prisons égyptiennes, bien que le gouvernement égyptien ait rejeté cette affirmation. Le Comité pour la protection des journalistes classe l'Égypte au troisième rang, derrière la Chine et la Turquie, en matière de détention de journalistes.