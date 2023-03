Kenya : des perruques redonnent espoir aux femmes atteintes de cancer

Les employés de ce salon de Nairobi au Kenya coiffent des perruques avec soin. Si d’ordinaire ces pièces aident à changer de look, ici, elles servent à redonner espoir à une catégorie de femmes : celles vivant avec le cancer.

La propriétaire des lieux en fait don à ces patientes. "J'aime leur donner une seconde chance, en essayant de leur rappeler à quel point elles sont belles, parce que parfois cela affecte vraiment leur estime de soi. En entrant dans ce salon, elles savent qu'elles en ressortiront en se sentant fabuleuses et qu'elles auront une apparence fabuleuse", explique Diana Akech, propriétaire du salon de coiffure.

L'esthéticienne a été inspirée par une amie proche, emportée par le cancer. Au Kenya une perruque coûte généralement 300 dollars, c'est dire l'importance de son action pour les bénéficiaires.

'' Au fil des ans, j'ai eu à rencontrer près de 700 femmes et je pense que jusqu'ici, nous avons perdu environ deux ou trois cents de ces femmes. Cela n'a pas été facile parce que vous avez tendance à devenir très proche d’elles, vous devenez des amies. Alors quand vous apprenez que l'une d'elles est décédée, cela vous brise vraiment le cœur '', explique Diana Akech, propriétaire du salon.

Grace Mumo est atteinte d'un cancer du sein. Avant son diagnostic, elle aimait aller dans les salons de coiffure. Ce service l'a aidée à retrouver la joie et changer le regard porté sur elle.

"Avant le traitement, je me sentais bien quand j'allais au salon, je me sentais comme une femme à part entière. Mais quand j'ai perdu mes cheveux, je n'ai plus eu envie d'aller chez le coiffeur parce qu'à mon sens je n'y avais plus ma place. Alors quand je viens a ce salon et que j'ai ces perruques, je me sens à nouveau comme les autres femmes, je me sens tellement à l'aise et j'ai l'impression d'appartenir à une communauté" raconte-t-elle.

La perte de cheveux due à la chimiothérapie se produit lorsque les médicaments destinés à tuer les cellules cancéreuses ont également un effet sur les cellules normales.

'’Vous savez, pour beaucoup de femmes les cheveux font partie de leur beauté, les perdre est donc un problème. Parfois, les traitements peuvent assombrir la peau et les ongles, ce qui entraîne des changements dans l'apparence des patients et peut leur faire perdre leur estime de soi. Lorsque ces patientes arrêtent la chimiothérapie, les cheveux repoussent avec le temps, ce n'est donc pas un état permanent, sauf si la personne continue la chimiothérapie parce que la maladie n'a peut-être pas répondu au traitement.’’; affirme Sitna Mwanzi, oncologue médicale.

Au Kenya, le cancer est responsable de sept pour cent des décès annuels, après les maladies cardiovasculaires et infectieuses, selon le ministère de la santé. Le Kenya enregistre 39 000 nouveaux cas de cancer chaque année.