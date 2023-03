Israël : les rites funéraires juifs racontés au musée de Jérusalem

Comme d'autres cultures anciennes, les juifs envoient leurs morts à l'enterrement dans une tenue spécifique.

Les rituels funéraires sont alors spécifiques et comprennent des linceuls ou des tuniques blanches dans lesquels les morts sont habiller pour la dernière fois. Une exposition au musée d'Israël à Jérusalem se concentre sur leur variété à travers le temps et les régions.

"Cette exposition s'intitule "Dressed for Eternity - Jewish Shrouds through the Ages" (Habillés pour l'éternité - Linceuls juifs à travers les âges) et porte sur les linceuls funéraires juifs, qui font partie de notre très grande collection de costumes ici au Musée d'Israël. Nous possédons une collection d'environ 10 000 pièces de vêtements juifs portés par des Juifs du monde entier. Parmi eux se trouve un groupe de linceuls qui - en fait, les linceuls funéraires étaient également portés au cours de la vie, à l'occasion d'événements particuliers". a expliquéEfrat Assaf-Shapira, commissaire de l'exposition "Dressed for Eternity".

Le judaïsme est très précis en ce qui concerne la mort et la manière dont elle doit être traitée.

Lorsqu'un être cher meurt, la loi religieuse exige que des représentants des vivants accompagnent le corps jusqu'à l'enterrement.

Lors d'un rituel appelé tahara, la dépouille est soigneusement lavée et placée dans un linceul blanc.

"La question de la mode est très intéressante, car les linceuls sont des objets de cérémonie, et les objets de cérémonie conservent toujours des traditions vestimentaires anciennes, qui n'existent plus. Ainsi, lorsque nous observons les linceuls, nous pouvons voir les vêtements, les manières ou les modes vestimentaires de différents pays. Nous pouvons voir comment les gens portaient des capes avec des capuchons au Maroc, mais aussi en Europe, parce qu'ils sont restés dans les linceuls" a ajouté la commissaire de l'exposition.

La loi juive exige que l'enterrement ait lieu le plus rapidement possible.

Le rituel funéraire juif est basé sur le passage de la Genèse dans lequel Dieu bannit Adam et Ève du jardin d'Éden.

"J'ai appris que les gens se préparent à la mort, lorsqu'ils se marient ou lorsqu'ils donnent naissance à un enfant, qu'ils y pensent et qu'ils s'y préparent. J'aime ça", s'est confiée Ilana Licht, une visiteuse.

L'exposition "Dressed for Eternity - Jewish Shrouds through the Ages" (Habillés pour l'éternité - les linceuls juifs à travers les âges) se tiendra à Jérusalem jusqu'au 14 octobre 2023.