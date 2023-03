Chine : l'atelier Luban forme des jeunes africains en technologie

De futurs professionnels originaires de divers pays africains acquièrent des compétences professionnelles essentielles en Chine.

Dans les ateliers de Luban, dans la municipalité de Tianjin, dans le nord de la Chine, nombre de ces jeunes espèrent pouvoir réaliser leurs rêves et contribuer au développement économique et social de leur pays d'origine.

"La première chose est que le système d'ateliers Luban et les centres de formation contiennent des technologies de pointe. Vous pratiquerez immédiatement ce que vous avez appris". a déclaré Handiso Selamu Yisihak, stagiaire de l'atelier Luban en Éthiopie.

Nommés d'après le légendaire maître chinois de l'artisanat du bois Lu Ban, les ateliers visent à partager la technologie et l'expérience chinoises avec le monde en utilisant une approche pratique pour assimiler les compétences.

L'enseignement professionnel est considéré comme primordial sur le continent africain et peut permettre aux jeunes d'accéder à de nouvelles industries en plein essor.

"De nos jours, tous les secteurs manufacturiers utilisent des robots et des capteurs. Ces choses aideront mon pays à se moderniser. Cette robotique, ces [choses] que nous apprenons ici, [nous pouvons] les appliquer à de nombreuses industries." a expliquéAbakuma Getachew Belay, stagiaire de l'atelier Luban en Éthiopie.

".....Quand je retournerai dans mon pays, je veux être une personne plus compétente et je veux travailler dans différents types de parcs industriels." s'est confiée Tigist Haile Mariam, stagiaire de l'atelier Luban.

Alors que l'initiative Belt and Road (BRI) proposée par la Chine entre dans sa dixième année, de plus en plus d'étudiants et de professionnels africains participent aux cours de l'atelier Luban, tant en Chine que sur leur continent d'origine.

Le développement de l'Afrique centré sur l'application de la technologie étant reconnu de manière croissante, le programme gagne en popularité.