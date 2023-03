Oscars 2023 : la costumière de Black Panther de nouveau récompensée

La costumière des films Black Panther a remporté l’oscar de la meilleure conception de costume dimanche soir lors de la 95ème cérémonie des Oscars.

C’est pour la suite de la série Marvel "Black Panther : Wakanda Forever" que Carter a été récompensée.

Elle avait également gagné ce prix en 2018 pour le premier volet de la saga.

Cette année dans son discours de remerciement, la costumière a notamment tenu à remercier le réalisateur Ryan Coogler.

"Oh, écoutez. Je me suis tirée d'affaire. J'ai commencé dans un foyer monoparental. Je voulais devenir costumière. J'ai étudié, j'ai trimé, j'ai fait face à l'adversité dans une industrie qui parfois ne me ressemblait pas et j'ai enduré. Je pense donc que cette victoire ouvre la porte à d'autres jeunes costumiers qui ne pensent peut-être pas que cette industrie est faite pour eux et j'espère qu'ils me verront, qu'ils verront mon histoire et qu'ils penseront qu'ils peuvent eux aussi remporter un Oscar." s'est émerveilléeRuth E. Carter, costumière.

Ce fut une bonne soirée pour le film fantastique de super-héros "Everything, everywhre, all at once", qui a remporté sept prix, dont le très convoité Oscar du meilleur film.

"Je pense que l'une des choses dont je me suis rendu compte en grandissant, c'est que l'une des meilleures choses que nous puissions faire les uns pour les autres, c'est de nous protéger les uns les autres du chaos de ce monde fou dans lequel nous vivons" a expliquéDaniel Kwan, coréalisateur de Everything, everywhre, all at once".

Michelle Yeoh est entrée dans l'histoire des Oscars en devenant la première femme asiatique à remporter le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans "Everything Everywhere All at Once".

" Pour tous les petits garçons et les petites filles qui me ressemblent et qui regardent ce soir, c'est une lueur d'espoir et de possibilités. C'est la preuve que les rêves - les grands rêves - et les rêves deviennent réalité. Et mesdames, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes plus dans la fleur de l'âge. N'abandonnez jamais." a déclaré Michelle Yeoh Meilleure actrice.

L'Oscar du meilleur acteur a été décerné à Brendan Fraser pour "The Whale", dans lequel il joue le rôle de Charlie, un professeur d'anglais gay, reclus et en surpoids, qui tente de rétablir sa relation avec sa fille adolescente.