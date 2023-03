Génocide au Rwanda : la suspension du procès de Kabuga suscite des inquiétudes

Le procès à La Haye de Félicien Kabuga, le financier présumé du génocide des Tutsis au Rwanda, a été suspendu pour des raisons de santé.

Cette décision, bien que temporaire suscite des inquiétudes chez les associations des victimes du génocide qui espéraient qu'après plus de 25 ans de cavale, Félicien Kabuga soit jugé le plus rapidement possible.

A l'ouverture du procès de M. Kabuga en septembre 2022, les procureurs l'ont accusé d'avoir joué un rôle clé dans le génocide, notamment en livrant des machettes en masse et en dirigeant la tristement célèbre Radio télévision libre des Mille collines (RTLM), qui a diffusé des appels au meurtre des Tutsi.

L'homme d'affaires, âgé de 88 ans environ, a refusé de comparaître devant le tribunal ou à distance au début de son procès et y a ensuite pris part via visioconférence, en fauteuil roulant, depuis le quartier pénitentiaire des Nations unies à La Haye.

"Il convient de maintenir la suspension des audiences sur les preuves en attendant la résolution de la question de l'aptitude de M. Kabuga à être jugé", a déclaré le juge président Iain Bonomy dans une ordonnance du tribunal.

Les trois experts médicaux qui ont rédigé le rapport ont été invités à témoigner devant les juges, à partir de la semaine prochaine jusqu'au 29 mars, pour guider la décision du tribunal "sur le déroulement futur de ce procès", a ajouté M. Bonomy.