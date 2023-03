Ethiopie : reconstruire les écoles et les hôpitaux du Tigré

La reconstruction des écoles et des hôpitaux doit être la "priorité numéro une" dans la région du Tigré, dans le nord de l'Ethiopie a déclaré Janti Soeripto, présidente et directrice générale de Save the Children US.

Quatre mois après la signature d'un accord de paix entre le gouvernement fédéral et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), les stocks de médicaments et de nourriture sont encore insuffisants, a ajouté la responsable de l'organisation caritative américaine.

La région est restée largement coupée du monde pendant les combats marqués par de nombreuses violences qui ont débordé sur les régions voisines d'Afar et d'Amhara.

"À Mekelle, la vie normale a repris : il y a des restaurants, des affaires, un marché, des activités commerciales, des magasins ouverts. Je suis sûre que les approvisionnements ne sont pas entièrement satisfaits, mais dans les villes, on constate certainement une reprise, ce qui est une bonne chose, mais comme je l'ai dit, si 80 à 90 % des infrastructures de santé et des écoles sont endommagées ou complètement détruites, c'est problématique." a expliqué la présidente de Save the Children.

Le fait que les enseignants et les médecins ne soient toujours pas payés empêche aussi la reprise de ce type de service public. Depuis trois ans, les enfants du Tigré n’ont pas pu mettre les pieds dans une école et bénéficier de leur droit fondamental à l’éducation.

_"Si vous n'avez pas d'éducation, il est très difficile de soutenir un processus de paix, nous devons ramener les enfants à l'école dès que possible pour redémarrer et s'assurer qu'ils comblent le fossé, n'est-ce pas ? Cela fait trois ans qu'ils ne sont pas allés à l'école dans le Tigré. Donc même cela, combler ce fossé, s'assurer que les gens accélèrent leur apprentissage ou reviennent au niveau où ils auraient dû être, c'est en soi une entreprise de grande envergure. Et je pense que les soins de santé de base, l'éducation des enfants et le processus de réconciliation avec tout le monde sont essentiels pour maintenir la paix."_a-t-elle ajouté.

Selon Janti Soeripto a ajouté ’autres infrastructures physiques comme ses systèmes d'approvisionnement en eau, ses forages, ses pompes à eau doivent également faire partie des reconstruction d’urgence.