Afrique du Sud : les frais de scolarité accablent les étudiants

Chaque année, le coût des études dans les universités sud-africaines devient difficilement supportable pour les étudiants. Selon les données du cabinet Old Mutual, les étudiants sud-africains devront débourser en moyenne 3 000 dollars américains en 2023.

La semaine dernière, des étudiants de l'université de Witwatersrand avaient décidé de bloquer le campus pour protester contre l'exclusion des étudiants qui n'ont pas les moyens de s'inscrire pour la nouvelle année universitaire ni de rembourser leurs dettes. Pour Lungile Magagula, président intérimaire du forum des étudiants de l'université de Wits, l'université doit s'assurer que les étudiants qui le méritent ne soient pas laissés pour compte :

" Notre problème, c'est que les étudiants ne peuvent pas s'inscrire pour des raisons financières. La plupart des étudiants qui ne peuvent pas s'inscrire sont méritants sur le plan académique, mais ils ne peuvent pas le faire pour des raisons financières. C'est l'une de nos principales revendications".

Cette semaine, certains étudiants de l'université de Wits ont été vus alors qu'ils dormaient sur la voie publique faute d'hébergement.

Onkokame Seepamore, étudiant en dernière année de droit affirme que l'obtention d'une aide financière pour le logement continue d'être un combat chaque année :

"En ce moment, je n'ai pas de financement et je cherche à obtenir une aide financière. Les années précédentes, tout allait bien, mais cette année, c'est devenu un combat parce que je n'avais rien du tout. J'ai eu du mal à obtenir un hébergement, mais aussi à m'inscrire".

Jabulile Mbanjwa, explique qu’elle a fait des demandes de bourses, mais sans qu’aucune n’aboutisse :

"J'ai fait une licence de droit et je suis en train de préparer deux diplômes de troisième cycle, mais comme l'aide financière ne couvre plus les trois ans de formation en droit, je suis coincée sans financement. J'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire, mais je ne sais pas comment je vais pouvoir payer mes frais de scolarité et je n'ai pas pu obtenir de logement parce que je n'ai pas d'aide financière. "

À l'heure actuelle, les étudiants et la direction de l'université de Wits sont toujours en pleine négociation. Sur le terrain, les étudiants espèrent qu'une solution sera trouvée rapidement.