Marcelo accueilli comme un roi par le club Fluminense

Au Brésil, le stade Maracanã a accueilli la cérémonie de présentation de son fils prodigue, Marcelo. Le joueur Brésilien s’est exprimé devant plus de 35 000 personnes racontant ses débuts en tant que joueur de Fluminense, où il a commencé sa carrière il y a 17 ans.

"C'est le meilleur moment de ma vie, je reviens à la maison. Merci à tous ! Je suis très, très, très heureux ! Etre ici avec vous, est le rêve que j'ai toujours porté en moi. J'ai aussi d'autres rêves, celui de revêtir à nouveau le maillot de Fluminense, de me sentir à nouveau comme un guerrier et de me battre pour tous les trophées. Je suis sûr que nous allons vivre une année merveilleuse. » a-t-il déclaré

À 34 ans et après un passage à l'Olympiakos en Grèce, le latéral gauche arrive en tant que premier renfort de l'équipe. En 15 ans, il a totalisé 25 trophées.

Formé au niveau local, il a fait ses débuts avec Fluminense en 2005 avant d'être recruté par le Real Madrid. Ce sera la première fois que Marcelo jouera dans la plus grande compétition d'Amérique du Sud, la Copa Libertadores où il côtoiera d'autres grands joueurs qui ont évolué en Europe comme Filipe Luis, David Luiz, ou encore ses coéquipiers Felipe Melo et Ganso.