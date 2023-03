Le chemin Roxham, point de passage de migrants au Canada

Chaque jour, des centaines de migrants originaires du Venezuela, du Nigeria, d'Haïti et d'autres pays franchissent illégalement la frontière entre le Canada et les États-Unis en passant par Roxham Road, dernière étape d’un long trajet d'exil. La Route de Roxham est la principale voie d'entrée pour les migrants arrivés des Etats-Unis et qui veulent demander l'asile au Canada.

Laissant derrière eux, un périple dangereux et éprouvant, les migrants sont soulagés d’arriver. Les mères portent les plus jeunes, fascinés par les flocons de neige qu'ils voient pour la première fois. Avant la frontière, des ONG sont là pour offrir des manteaux, des bonnets mais aussi des mots réconfortants à ces familles.

La route de Roxham est célèbre sur les réseaux sociaux qui regorgent de vidéos expliquant comment y parvenir.

En 2022, près de 40.000 personnes sont arrivées illégalement au Canada par ce chemin.

L’opposition conservatrice canadienne a exigé le mois dernier la fermeture de ce point de passage.

Maryse Poisson, porte-parole de l'ONG "Welcome Collective" déplore cette prise de position anti-migration :

"Nous avons déjà des morts. Fermer Roxham Road, ça va clairement se traduire par une augmentation du nombre de personnes qui tenteront de traverser, dans un pays, où, l'hiver est une période de l'année très dangereuse. Nous parlons de femmes enceintes, de familles avec des enfants, alors fermer Roxham Road, selon nous, c'est mettre toutes ces personnes en danger".

Cet afflux de demandeurs d'asile, notamment via la Roxham road devrait être au menu des discussions entre Joe Biden et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, lors de la visite à Ottawa du président américain, les 23 et 24 mars prochain.