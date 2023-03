En visite en RDC, le Conseil de Sécurité de l'ONU appelle au dialogue

Une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies est en visite en République démocratique du Congo, alors qu’à l’est du pays, en proie à des violences opposant l'armée à la rébellion du M23, les combats se sont intensifiés ce vendredi.

Après plusieurs annonces d'arrêt des hostilités restées sans effet ces derniers mois, un cessez-le-feu était censé entrer en vigueur mardi.

Mais les combats se sont poursuivis dans la province du Nord-Kivu, où le M23 continue d'étendre son territoire.

"Nous ne cessons de répéter depuis le début de cet entretien que le Conseil de sécurité agit pour la paix et la sécurité à différents niveaux. L'un des principaux outils pour la paix et la sécurité est le dialogue. Il est difficile de faire autrement que par le dialogue et la négociation. Bien entendu, nous n'avons pas que le dialogue et nous sommes ici pour envisager toutes les solutions possibles en vue d'instaurer la paix et la sécurité", a déclaré l'ambassadeur du Gabon auprès de l'ONU à son arrivée à Kinshasa.

Outre le M23, l'Est congolais est en proie aux violences de multiples autres groupes armés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF (Forces démocratiques alliées), affiliés au groupe jihadiste Etat islamique, a fait plus de 40 morts.