Sénégal : Cheikh Hadjibou Soumaré placé sous contrôle judiciaire

L’ancien Premier ministre sénégalais Cheick Hadjibiou Soumaré a été finalement libéré aprè son face à face avec le procureur ce matin au palais de justice de Dakar.

Il est toutefois placé sous contrôle judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles par un juge au tribunal de la capitale.

Après cette arrestation, l'opposition sénégalaise accuse le gouvernement de détourner le système judiciaire.

"Au-delà de la personne de Hadjibou Soumaré, ça pourrait arriver à n'importe qui. On a vu l'affaire Karim Wade, on a vu l'affaire Khalifa Sall, on a vu l'affaire Ousmane Sonko, etc. C'est fini maintenant il faut que ça arrête, il faut que l'Etat arrête d'utiliser la machine judiciaire pour régler ses comptes personnels. On ne peut pas continuer à menacer les Sénégalais. Le Sénégal nous appartient, ça n'appartient pas à une tierce personne, ça n'appartient pas à des politiciens, ça appartient aux Sénégalais et s'il y a des problèmes, tout Sénégalais a le droit de poser des questions pour avoir des réponses." a déclaré Fallou Blaise Diouf, membre du parti Démocratie et République.

Hadjibou Soumaré a été placé en garde à vue jeudi après avoir interpellé dans une lettre publiée dans la presse le week-end dernier, le président Macky Sall s'il avait participé au financement présumé de la responsable du parti français d’extrême droite le Rassemblement National, Marine Le Pen.

Il avait également demandé au dirigeant sénégalais s'il est "dans la logique du report" de l'élection présidentielle de 2024.