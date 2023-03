Gambie : défilé exceptionnel de l'opposition contre la corruption

En Gambie, la police a autorisé les jeunes du Parti démocratique uni (UDP) à se rendre à l'Assemblée nationale pour exiger des mesures contre la corruption dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Plusieurs centaines de jeunes Gambiens affilié à l’opposition ont défilé vendredi à Banjul contre la corruption pendant une manifestation autorisée par les autorités, une exception dans le pays d'Afrique de l'Ouest, encore marquée par une dictature de 22 ans achevée en 2017.

« Nous demandons au Président de la République, s'il est aussi honnête qu'il le prétend, de veiller à ce qu'il y ait une loi d'urgence pour l'adoption de la loi anti-corruption. Nous ne voulons pas nous attendre à ce qu'il soit l'une des personnes qui frustreront l'administration ou le corps législatif en veillant à ce que ce projet de loi soit adopté, » exige Kemo Bojang, responsable de la jeunesse, Parti démocratique unifié.

La pétition souligne également le coût élevé de la vie et une série de scandales financiers, notamment le financement de Covid-19 et un scandale de détournement de fonds au sein de l'autorité portuaire de Gambie.

« Malheureusement, le président de la République et le ministre de la Jeunesse ne peuvent pas nous fournir de statistiques fiables sur le chômage des jeunes, et ils n'ont pas non plus de plans concrets et tangibles pour résoudre le problème du chômage des jeunes dans ce pays, ce qui explique en partie pourquoi les jeunes s'enfuient en masse vers l'Europe. Lorsqu'ils s'y rendent, le même gouvernement collabore avec l'Europe et les déporte dans le pays. Nous voulons mettre fin à la corruption dans ce pays,» réclame Momodou Sabally, directeur de campagne du Parti démocratique unifié (UDP).

Mercredi, le bureau du procureur général a annoncé que l'ancien secrétaire permanent du ministère de la Pêche et des Ressources en eau avait été reconnu coupable de corruption et de crimes financiers.

Avec un score de 66% sur l’échelle de corruption, la Gambie se situe à la 111è place du classement mondiale.