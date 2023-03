Flintlock : des soldats africains formés à la lutte anti-terroriste

Quelques soldats africains se sont entraînés dans le cadre d'un exercice annuel de lutte contre le terrorisme mené par l'armée américaine, dénommé Flintlock et qui devrait leur permettre de mieux protéger les frontières de leur pays. L'exercice qui durera deux semaines a commencé au début du mois et se poursuivra jusqu'au 15 mars.

Lors de l'entraînement de jeudi à Accra, les troupes ont appris à mener des opérations de lutte contre la piraterie à bord d'un navire de la marine espagnole. Selon les organisateurs, 29 pays et environ 1 300 personnes participent à Flintlock 2023.

"Les avantages de cette formation spécifique pour le Ghana et ses pays voisins sont qu'elle prépare non seulement nos nations partenaires africaines aux opérations de sécurité maritime, mais qu'elle favorise également l'interopérabilité et la sécurité collective que nous essayons d'atteindre avec l'exercice Flintlock" a expliqué Adam DeMarco, responsable du site de la Volta et chargé de la liaison avec les partenaires d'Afrique maritime.

Instauré en 2005, Flintlock est le plus important et le plus grand exercice annuel des opérations spéciales de l’U.S. Africa Command. Du 15 au 28 février 2022, 10 nations avaient participé à cette formation en Côte d'Ivoire. Ce programme s'est donné pour objectif de contrer l'extrémisme violent dans le Sahel.