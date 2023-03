Ouganda : le projet de loi contre l'homosexualité présenté au Parlement

Un nouveau projet de loi contre l'homosexualité a été présenté au Parlement ougandais.

La présidente du Parlement, Annet Anita Among, a renvoyé le projet de loi à une commission parlementaire pour examen avant d’être débattue devant l’hémicycle. Il s’agit là de la première étape d'un processus accéléré visant à faire passer la proposition en loi.

La présidente du parlement ougandais a ajouté, qu'il y aura plus tard "une audition publique" à laquelle les minorités sexuelles seront autorisées à participer.

"Lorsque vous parlez aux différents députés, ils vous disent que dans tout le pays, les questions liées à l'homosexualité soulèvent un tollé : recrutement, promotion, dans les écoles, nos enfants sont enrôlés dans ces actes immoraux et il y a un consentement public. L'unité de base de la société est la famille. Si vous détruisez la famille, vous détruisez la société ; il n'y a donc rien de plus important que d'avoir des familles stables, solides et bien ancrées." a déclaré le député de la municipalité de Bugiri qui a déposé le projet de loi contre l'homosexualité, Asuman Basalirwa.

"Je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité en principe, comme je vous l'ai dit, dans mon Église et dans ma culture. Cela va à l'encontre de ma sagesse intérieure et des raisons pour lesquelles je crois. Dans ce que je crois en tant que valeur culturelle ou en tant qu'église. Mais je ne crois pas qu'il faille la criminaliser. " a ajoutéRachel Magoola, députée de la municipalité de Bugweri.

Le projet de loi propose de nouvelles peines sévères pour les relations entre personnes de même sexe. En Ouganda, l'homosexualité est déjà illégale et défie les critiques des groupes de défense des droits de l'homme.