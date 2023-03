Avec "Luther : Soleil déchu", Idris Elba se joue de James Bond

Le célèbre détective John Luther, joué par Idriss Elba, est de retour sur le grand écran dans "Luther : Soleil déchu", au plus grand plaisir des fans de la série.

Idriss Elba, a foulé le tapis rouge de la première new-yorkaise mercredi soir et a évoqué l'importance de rester fidèle au personnage tout en séduisant une nouvelle audience.

"Je pense que le plus grand défi a été d'essayer de satisfaire les fans de la première heure et de leur présenter un tout nouveau concept. Vous savez, il n'y a aucun indice sur l'affiche. Il y a juste écrit Luther, et cela pourrait être Luther Vandross pour ce que vous en savez. Il s'agit d'attirer un nouveau public tout en restant fidèle à l'original," soutient Idriss Elba.

Ce nouvel opus est plein de surprise, notamment pour les fans qui y trouveront une référence humoristique à James Bond, un clin d’œil aux rumeurs selon lesquelles Idriss Elba serait en liste pour incarner le célèbre agent.

Honnêtement, je me suis dit : "Les gars, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette petite référence insolente? Et Neil m'a dit : 'Oui, faisons-le'. Alors je me suis dit : 'D'accord, très bien'. Vous savez, nous sommes des cinéastes qui racontent des histoires. Il n'y a pas de vrais coups de feu. Croyez-moi," explique l'acteur, amusé.

Dans ce long-metrage, l'inspecteur de police londonien John Luther, hanté par un meurtre non résolu, s'échappe de prison pour traquer un tueur en série sadique interprété par Andy Serkis.

Le film met également en vedette Cynthia Erivo, nominée aux Academy Awards, qui incarne l'inspectrice Odette Raine dans la série originale.

"Elle est incroyable. C'est vraiment dommage qu'elle ne puisse pas être là ce soir parce qu'elle a un tel talent. Elle est vraiment à la hauteur de son rôle. L'inspecteur Raine, vous savez, elle ne se laisse pas faire. C'est une dure à cuire. Et oui, c'est la mère d'un enfant et quand les choses se gâtent, elle va défendre son enfant, avant tout. C'est donc une actrice formidable. Elle a beaucoup de cœur," s'exclame Andy Serkis.

Luther : soleil déchu s'inscrit comme la suite cinématographique de la série télévisée britannique extrêmement populaire, du même nom, qui a duré quatre saisons de 2010 à 2019.