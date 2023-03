Au Burkina Faso, la moto est une affaire de femmes

Des femmes qui conduisent les motos, une image banale à Ouagadougou. En effet, au Burkina Faso, il y a plus de femmes que d'hommes en moto. Les Ouagalaises ont franchi le Rubicon depuis plus de 40 ans.

"Cela définit la femme burkinabé, le courage de la femme en fait. C'est du courage, il faut avoir du courage'', se félicite Valérie Dambré, habitante de Ouagadougou.

C’est ce courage que le réalisateur nigérian Kagho Idhebor a porté à l’écran. Son documentaire "Burkina Babes’’, fait l’éloge de cette bravoure.

'' J'ai visité plusieurs parties du monde et même au Nigéria, on voit beaucoup de motos, des hommes qui conduisent des motos, mais je n'ai jamais vu de femmes dans ce pays conduire des motos avec autant d'attitude et d'indépendance et cela m'a captivé.'', raconte le réalisateur.

Au Burkina Faso, les femmes ont fait voler en éclats le plafond de verre. Elles découvrent de plus en plus des métiers habituellement réservés aux hommes. Bérénice Zagali est formée à la mécanique au Centre féminin d'initiation et d'apprentissage aux métiers.

"Vous voyez les hommes qui font ça, les autres hommes essaient de vous décourager, ils disent : "Toi, femme, pourquoi tu viens ici pour faire ça, c'est un travail d'homme, pourquoi tu viens ici, ta place est à la cuisine, au bureau", mais pourquoi pas moi aussi ? Je peux faire mieux que ça, oui", explique la Ouagalaise.

Le directeur du centre ne cache pas les motivations à l'origine de l'initiative.

"Ce qui m'a poussé, c'est que les métiers porteurs étaient mal répartis entre les hommes et les femmes. Il fallait donc travailler à amener les femmes vers des métiers non traditionnels pour faire en sorte que les femmes soient aussi autonomes économiquement.", explique Bernard Zongo, Directeur du CFIAM .

Depuis 1997, ce centre a déjà formé plus de 700 Ouagalaises.