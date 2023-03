Kenya : les agricultrices forcées de travailler dans des carrières

Au Kenya, les femmes qui travailleraient normalement dans l'agriculture, ont recours à des travaux exténuants pour pallier les années de sécheresse qui les empêchent de cultiver.

Cette conséquence du changement climatique, qui plonge ces familles rurales dans la pauvreté et la faim à amener certaines d’entre elles à travailler dans des carrières.

Leur activité se résume à casser des pierres pour créer du ballast pour l’industrie du bâtiment.

Un travail harassant qui les aide à nourrir leurs enfants et les scolariser.

"Mes enfants ont été renvoyés de l'école parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les frais de scolarité. À l'époque, j'étais sans emploi parce que l'agriculture était devenue improductive en raison de l'insuffisance des précipitations. Mon mari est incapable de travailler en raison de son âge avancé. Lorsque j'ai commencé à concasser du ballast, j'ai réussi à vendre un chargement suffisant pour remplir un camion. Je l'ai vendu dans un conteneur de 10 kg à 0,19 $. J'ai payé une petite partie des frais de scolarité et j'ai demandé à l'enseignant de me donner plus de temps pour trouver le reste. J'ai continué à broyer du ballast et j'ai pu régler les arriérés de frais de scolarité pour ce trimestre. Parfois, nous manquons de nourriture, mais je suis obligé de faire ce travail parce que nous n'avons pas d'autre choix." a dit Lucy Toho, broyeuse de ballast.

La situation de Toho, originaire du village de Ntulli, n'est pas unique dans cette région. La rivière qui arrosait les fermes où elle et ses voisins travaillaient s’est asséchée après plusieurs périodes de sécheresse consécutives dans la corne de l’Afrique.

"Nous avons de grandes étendues de terre, mais nous ne pouvons pas cultiver à cause de la sécheresse qui sévit actuellement. Il n'y a pas de pluie et cette rivière s'est asséchée parce que c'est une rivière saisonnière. Lorsqu'il pleut, cette rivière reçoit de l'eau et nous l'utilisons pour cultiver. Aujourd'hui, nous broyons du ballast pour pouvoir nourrir nos enfants, les habiller et les éduquer." a expliquéCaroline Kiritu, concasseuse de ballast.

Les femmes d'ici ne reçoivent que 3,8 dollars (US) pour vingt conteneurs de dix kilos.

Ne disposant pas de marché immédiat pour le lest, elles doivent parfois attendre deux ou trois mois avant de réaliser des ventes.

"Les femmes des zones rurales sont touchées de manière disproportionnée par le changement climatique en raison de leurs rôles sociaux : elles ramassent du bois pour les familles, elles vont chercher de l'eau, elles s'occupent des enfants et surtout, ce sont elles qui doivent mettre de la nourriture sur la table." a déclaréJane Mutune, chercheuse en gouvernance environnementale, Université de Nairobi.

Selon un rapport de l'Organisation météorologique publié le mois dernier : "Les conséquences catastrophiques de la sécheresse pluriannuelle se poursuivront en 2023 dans la Corne de l'Afrique, laissant les communautés dans un besoin urgent d'assistance."