Kenya : le combat d'une sénatrice contre le tabou des menstruations

La vue d'une tache de sang rouge sur le pantalon blanc de la sénatrice kényane Gloria Orwoba a été si surprenante qu'une gardienne de sécurité s'est précipitée pour la cacher.

C'était un accident, a déclaré Mme Orwoba. Juste avant d'entrer au Parlement, elle a regardé vers le bas pour découvrir qu'elle avait été prise au dépourvu par ses règles.

Pendant un moment, elle a envisagé de battre en retraite. Puis elle a réfléchi à la façon dont la stigmatisation des menstruations affecte les femmes et les jeunes filles kényanes et est entrée dans le bâtiment. À ceux qui ont remarqué la tâche, elle a expliqué qu'elle faisait un geste politique.

Cela n'a pas duré longtemps. En l'espace de quelques minutes, les collègues du Sénat se sont sentis tellement mal à l'aise qu'une autre législatrice a demandé à l'orateur de demander à Mme Orwoba de quitter les lieux et de se changer. Les collègues masculins ont approuvé, qualifiant la question de "taboue et privée", et Mme Orwoba est sortie.

Les femmes représentent moins d'un tiers des sénateurs kényans : 21 sur 67. Un collègue l'a accusée d'avoir simulé son accident au Parlement, ce à quoi elle a répondu lors d'un entretien avec les médias locaux : "Tout le monde préfère penser qu'il s'agit d'une farce, parce que si c'est une farce, alors c'est de la comédie et de cette façon, cela n'existe pas dans le monde réel. Pourtant, nos filles souffrent".

Stigmatisation

Que la tache menstruell****e d'Orwoba soit ou non un accident ou une farce, la controverse qu'elle a suscitée montre la stigmatisation considérable qui entoure les règles des femmes au Kenya et dans de nombreux pays africains.

Orwoba n'a pas été réduite au silence. L'incident du mois dernier a suscité un débat considérable au Kenya sur la "honte des règles" et sur le problème du manque d'accès aux serviettes hygiéniques pour les écolières et d'autres personnes dans de nombreux pays africains.

Inspirés, certains amis d'Orwoba ont même payé un panneau d'affichage dans la capitale, Nairobi, qui la montre en T-shirt blanc avec les mots "I can do bleeding" - un message dynamique contre la stigmatisation menstruelle dans ce pays largement conservateur.

Dans une interview accordée à l'Associated Press, la pétillante première sénatrice a reconnu que l'incident l'avait incitée à se concentrer sur la rédaction d'un projet de loi appelant le gouvernement kényan à fournir chaque année des serviettes hygiéniques à toutes les élèves et à toutes les femmes incarcérées.

"Pour que les législateurs ressentent l'urgence de légiférer, ils doivent être soumis au plaidoyer et au bruit", a-t-elle déclaré à propos de sa campagne publique.

Féminité

Cette femme de 36 ans a déclaré qu'elle n'avait jamais compris pourquoi on parlait des menstruations comme d'un secret. Elle se souvient de l'excitation qu'elle éprouvait, adolescente, à l'idée d'avoir enfin ses premières règles, après avoir été la dernière de ses camarades à obtenir la "marque de la féminité".

"Depuis, mon attitude à l'égard des menstruations est ouverte", a déclaré Mme Orwoba, qui a prévenu son fils adolescent de ne jamais faire honte à une fille parce qu'elle a ses règles.

Des études ont montré que, dans de nombreux pays africains, les menstruations sont à l'origine de nombreuses absences à l'école de filles qui restent à la maison de peur de tacher leur uniforme. En 2019, une écolière s'est suicidée après qu'un enseignant l'a traitée de sale et l'a renvoyée de la classe.

Selon une enquête de l'ONU, une écolière africaine sur dix manque l'école pendant ses menstruations, et nombre d'entre elles, après avoir pris du retard, finissent par abandonner l'école.

Les efforts officiels et les promesses de fournir des serviettes hygiéniques n'ont pas été suffisants. Au Kenya, le gouvernement a augmenté les fonds budgétaires pour distribuer des serviettes hygiéniques aux écolières en 2018, mais le montant a été réduit de moitié l'année suivante.

Serviettes lavables

La Tanzanie voisine a supprimé les taxes sur les serviettes hygiéniques pour les rendre plus abordables, mais beaucoup les trouvent encore trop chères en raison des coûts élevés de production et d'importation.

Aujourd'hui, Mme Orwoba reçoit des appels d'organisations qui souhaitent rendre les produits menstruels accessibles aux pauvres, notamment d'une entreprise britannique qui souhaite installer des distributeurs de serviettes hygiéniques dans les toilettes publiques. De tels distributeurs de préservatifs sont depuis longtemps courants dans les toilettes publiques du Kenya, dans le cadre des campagnes nationales de lutte contre le VIH.

Ces dernières années, le Kenya a vu l'introduction de produits menstruels réutilisables tels que les serviettes lavables et les coupes en silicone. Cependant, le manque d'accès à l'eau pour les nettoyer dans certaines communautés rurales a empêché certaines utilisatrices de les adopter.

Virginia Mwongeli, 24 ans, vend des coupes menstruelles à Nairobi et pense que l'initiative audacieuse d'Orwoba contribuera à mettre fin à la honte des règles. "Nous devons normaliser les règles", a-t-elle déclaré.

La décision de la sénatrice d'entrer au Parlement avec un pantalon taché est "tout à fait acceptable, car les gens doivent discuter ouvertement de la menstruation", a déclaré Lorna Mweu, connue sous le nom de Mamake Bobo, qui a fondé Period Party, qui organise un événement annuel au Kenya pour aider à mettre fin à la stigmatisation.

Mme Orwoba a déclaré qu'elle attendait avec impatience le jour où les taches accidentelles dues aux règles seraient considérées comme normales et non comme honteuses. Les femmes et les jeunes filles utilisent de précieuses serviettes hygiéniques en les portant par précaution, par anxiété, a-t-elle expliqué : "C'est tout un paquet que vous avez gaspillé par peur de tacher vos vêtements."