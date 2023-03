Ethiopie : élan de solidarité pour 98 000 réfugiés fuyant le Somaliland

En Ethiopie, près de 100 000 réfugiés somaliens, fuyant les conflits au Somaliland, ont été accueilli par les communautés régionales.

Des centaines de milliers de personnes fuyant les conflits au Somaliland se sont réfugiés dans une zone reculée d’Ethiopie, déjà en proie à une grave sècheresse, ont annoncé mardi les agences onusienne et éthiopienne chargées des réfugiés.

Mamadou Dian Balde, représentant éthiopien de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, a salué les communautés régionales qui ont accueilli ces familles, malgré les aléas climatiques qui sévissent dans la région.

"Bien que la région qui les accueille soit gravement touchée par la sécheresse, les gens ont ouvert leurs portes, ils ont partagé ce qu'ils avaient et pour nous, en tant que membres de cette communauté, il s'agit de soutenir les communautés, le gouvernement régional et le gouvernement fédéral," approuve le représentant éthiopien.

L’arrivée de ces 98.000 réfugiés gonfle de 40% la démographie des districts concernés déja en manque de produits de premières nécéssités.

"Il est également très touchant de savoir que ces personnes, qui ont elles-mêmes été touchées par la sécheresse et d'autres difficultés, ont été les premières à tendre la main et à accueillir les réfugiés. Avant même que nous puissions arriver sur place, ce sont eux qui les ont hébergés dans leurs maisons, qui ont partagé le minimum de nourriture qu'ils avaient et qui ont montré que la solidarité peut exister même si l'on n'est pas dans les meilleures conditions," salue Tesfahun Gobezay, directeur du service des réfugiés et des rapatriés éthiopiens.

Abris, nourriture, eau et aide médicale: les besoins sont nombreux et relativement urgents, selon les représentants éthiopiens.

Sécheresse dans la Corne de l'Afrique

Dans la région de la Corne de l'Afrique qui couvre le sud de l'Ethiopie en passant par le nord du Kenya, 22 millions de personnes sont menacées par la faim, victimes d'une sécheresse historique, jamais vu depuis au moins 40 ans, qui y sévit depuis fin 2020.

Dans cette région où la population vit majoritairement de l'élevage et de l'agriculture, près de 5,6 millions de personnes se trouvent aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire aigüe en Somalie, 12 millions en Ethiopie et 4,2 millions au Kenya.

Plus de 1,7 millions de personnes auraient été déplacées en quête d'eau et de nourriture, selon un dernier rapport du Programme alimentaire mondial publié le 23 janvier.

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus durement affectées par la crise climatique, depuis 2016 huit des treizes saisons des pluies ont été inférieures à la normale, selon le Centre d'étude des risques climatiques.