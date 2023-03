Sénégal : le navire-hôpital Global Mercy a débuté ses opérations chirurgicales

Amadou, quatre ans, a été aujourd'hui le premier patient à subir une intervention chirurgicale à bord du plus grand navire-hôpital civil au monde, le Global Mercy ™. Né avec une déformation à chaque jambe, même s'asseoir pour manger était douloureux pour lui.

Ces difformités peuvent être corrigées si elles sont prises à un stade précoce. Amadou va ainsi subir deux opérations chirurgicales. Aujourd'hui, aucun chirurgien orthopédiste pédiatrique pleinement qualifié ne pratique ce genre d'intervention au Sénégal, bien qu'un interne en médecine ait suivi une formation spécialisée à bord de l'Africa Mercy lors de précédentes missions au Sénégal.

"J'ai hâte de voir le petit garçon marcher correctement, d'être comme les autres enfants de son âge. J'en serai tellement heureuse, je suis impatiente de voir ça", a déclaré Mariatou, un membre de la famille du jeune garçon qui l'a accompagné sur le navire.

L'opération d'Amadou est la première de plus de 40 chirurgies orthopédiques pédiatriques prévues ce mois-ci. Au cours des quatre prochains mois, le Global Mercy assurera plus de 800 interventions chirurgicales sûres et gratuites.

Pour cette première opération, le Dr Rachel Buckingham, consultante en chirurgie orthopédique pédiatrique, a été assistée par le Dr Andrew Wainwright, tous deux du Oxford University Trust. Ils ont été entourés d'une équipe internationale de professionnels, qui ont tous offert leur temps et leur expertise pour cette opération réalisée sur le navire-hôpital unique.

"Le Sénégal ne dispose pas encore de son propre chirurgien orthopédiste pédiatrique. Le besoin impératif dans ce domaine m'incite à revenir. Former les professionnels de la santé locaux leur permettra d'opérer à notre place. On se lance dans la médecine pour avoir un impact, alors ici, la portée de notre mission est essentielle", explique le Dr Buckingham.

Ce qui n'était il y a dix ans qu'un rêve de Don Stephens, fondateur de Mercy Ships, est enfin devenu une réalité. Enthousiastes, l'équipage et les patients regardent Amadou, monter sur la passerelle du Global Mercy pour être opéré. Le jour tant attendu est enfin arrivé pour que débute la véritable mission du navire-hôpital spécialement conçu à cet effet.

Au cours de cette première mission, le Global Mercy apportera espoir et guérison aux patients à travers les spécialités chirurgicales suivantes : maxillo-faciales, générales, générales spécialisées en pédiatrie, orthopédiques, plastique reconstructives et ophtalmologiques.

C'est également la première fois qu'un navire-hôpital de Mercy Ships desservira deux nations à partir d'un même port. Sur invitation du gouvernement sénégalais, jusqu'à 25 % des patients opérés devraient provenir de la Gambie voisine.

Le Global Mercy n'est pas seulement un navire-hôpital mais aussi un véritable centre de formation flottant, qui facilitera des centaines d'heures de formation au cours des cinq prochains mois lorsqu'il sera à quai à Dakar. Les professionnels bénévoles à bord, en collaboration avec les partenaires du pays, prévoient de former plus de 600 professionnels de la santé locaux à des sessions telles que la chirurgie sure, la santé mentale, les soins primaires en traumatologie, l'obstétrique SAFE, la réanimation néonatale, la formation par simulation d'anesthésie vitale et la gestion essentielle de la douleur.

Le programme de formation comprendra un cours dispensé en Gambie, ainsi que du mentorat sur et hors du navire à Dakar.

Bien qu'il s'agisse de la première mission chirurgicale du Global Mercy, ce sera la troisième fois qu'un navire-hôpital de Mercy Ships servira au Sénégal depuis 2019. Lors de la dernière mission dans le port de Dakar, de février à fin novembre 2022, l'Africa Mercy®, second navire-hôpital de la flotte, a fourni 765 opérations chirurgicales à 695 patients. Il s'agissait notamment d'opérations dans les domaines chirurgicaux tels que : général, maxillo-facial, orthopédique, général spécialisé en pédiatrie, plastique reconstructive et santé des femmes.

Durant ses missions en 2022, Mercy Ships a également assuré la formation et l'encadrement de plus de 2 500 professionnels de la santé locaux. Les formations couvraient l'anesthésie biomédicale, les compétences chirurgicales essentielles, la réanimation néonatale, le traitement stérile, et bien d'autres, en collaboration avec des partenaires sénégalais.