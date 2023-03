ONU : pas d'égalité femmes-hommes "avant 300 ans", déplore Guterres

Le secrétaire général des Nations unies a déploré lundi que l'égalité entre les femmes et les hommes dans le monde est un objectif de plus en plus distant.

La 67e session de de la commission de la condition de la femme a débuté lundi à New York, avec pour thème la réduction des inégalités de genre en matière d’innovation et de technologie.

« L'égalité entre les hommes et les femmes s'éloigne de plus en plus. Si l'on s'en tient à la trajectoire actuelle, ONU Femmes la place à 300 ans. Ensemble, faisons reculer les droits des femmes, la misogynie et les femmes, les filles et notre monde,» déplore Antonio Guterres.

Pendant deux semaines, des participants du monde entier examineront les moyens de parvenir à l'égalité des sexes à l'ère numérique et de promouvoir une plus grande inclusion des femmes dans les domaines de la science, la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Un des derniers rapports de l'Afrobaromètre (une agence d'étude régulière réalisée par un réseau de recherche panafricain, indépendant et non-partisan, qui réalise des sondages d'opinion sur des sujets sociopolitiques et socioéconomiques sur le continent) prévient que l’écart entre les sexes pourrait s’élargir.

Une enquête menée dans 34 pays africains montre que les femmes sont moins susceptibles que les hommes d’utiliser un téléphone portable tous les jours, d’avoir des téléphones avec accès à Internet, de posséder des ordinateurs, d’accéder régulièrement à Internet, ou de suivre les nouvelles à travers Internet ou les médias sociaux.

Le rapport GSMA Mobile Gender Gap de 2021 révèle que 97 millions de femmes en Afrique ne disposent pas d’un téléphone portable, ni d’un accès à internet.

"Les technologies numériques ont le potentiel d'accélérer les progrès vers les ODD (Objectifs de développement durable) en permettant la création de nouvelles opportunités pour l'éducation, la santé, l'agriculture et l'entrepreneuriat, entre autres," explique Pauline Tallen, ministre de la condition féminine du Nigeria.

"Si nous ne disposons pas de données sur les femmes et si les algorithmes sont principalement conçus par des hommes, le risque est que les nouvelles technologies rendent notre monde encore plus inégal," a rajouté Katrín Jakobsdóttir, Première ministre de l'Islande.

La réunion mettra également en lumière la violence en ligne et les autres dangers auxquels les femmes et les filles sont confrontées, ainsi que la nécessité d'une éducation de qualité à l'ère du digital.

"Techno féminisme"

La journaliste Mathilde Saliou, autrice de l'ouvrage « Techno Féminisme », examine les mécanismes discriminatoires qui structurent le monde virtuel...au point d'imprégner notre quotidien.

Selon elle, l'avènement du numérique, malgré tous ses apports bénéfiques, creuse le fosset de l'inégalité entre les femmes et les hommes, et permettrait même d'amplifier les violences faites aux femmes.

Le technoféminisme explore le rôle que joue le genre dans la technologie. Il est souvent examiné en conjonction avec l'intersectionnalité, un terme inventé par Kimberlé Crenshaw qui analyse les relations entre diverses identités, telles que la race, le statut socio-économique, la sexualité, le genre, etc.

Selon la World Wide Web Foundation, "les hommes sont 21 % plus susceptibles d'être connectés à l'internet que les femmes, et dans les pays moins favorisés, l'écart atteint 52 %".

De nombreuses raisons expliquent pourquoi les femmes sont moins enclines à participer et à profiter des opportunités offertes par l'ère digitale. Plusieurs facteurs individuels et sociétaux se cumulent pour créer de véritables frontières liées à l'accessibilité, à l'éducation et au manque de connaissances technologiques.

Mais le problème est aussi imbriqué dans d'autres défis structurels. Les normes culturelles et sociales, les questions liées à la dynamique de pouvoir, les niveaux de revenus sont quelques-uns des facteurs qui font de l'inégalité numérique entre les hommes et les femmes un problème extrêmement complexe. Il semble donc essentiel de tenir compte de l'interdépendance entre le genre et d'autres formes de discrimination pour s'attaquer efficacement à l'inégalité numérique.

Comme l'a souligné la représentante de Digital Woman Uganda (une organisation de défense des droits numériques et de la technologie civique - qui exploite un modèle basé sur les TIC pour étendre l'alphabétisation et les compétences d'un écosystème économique dans lequel le monde fonctionne actuellement à une femme ou une petite fille) :

"Les femmes en Ouganda sont confrontées à divers défis qui compromettent l'utilisation de l'internet et d'autres technologies de l'information et de la communication. Ces obstacles reflètent ceux auxquels les femmes sont confrontées dans le monde réel, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation et aux opportunités économiques, de la participation aux processus technologiques civiques ou de l'affirmation de la liberté d'expression et de réunion."