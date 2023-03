La cheffe béninoise Georgiana Viou obtient sa première étoile Michelin

La cheffe Georgiana Viou s’est vue décerner une étoile par le Guide Michelin lundi.

A l’occasion de la cérémonie de remise de prix organisée par la bible de la gastronomie, la cheffe du restaurant Rouge à Nîmes dans le sud-ouest de la France, obtient sa première distinction.

Émue, Georgina Viou a tenu à féliciter l’équipe du restaurant qui a ouvert ses portes en juin 2021, qui est comme une famille pour elle.

"Les plus belles étoiles sont celles de nos clients en fait, et je le pense vraiment. Celle-là, c'est une récompense, une putain de récompense, une putain de récompense, et c'est vraiment sympa. Je crois que je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais je suis surtout contente pour mes employés parce que la plupart d'entre eux vivent pour ça, ils ont tout donné pour ça. " a déclaréGeorgiana Viou, Chef du restaurant "Le Rouge" à Nîmes.

Autodidacte, la jeune femme de 45 ans, originaire du Bénin défend une cuisine méditerranéenne française parfumée de notes rappelant son pays d’origine. Elle est également l’auteure de plusieurs livres sur la cuisine béninoise.

L'année dernière, Mme Viou a fait partie du jury de la célèbre émission de télévision MasterChef, des années après avoir été candidate.

Les prix Michelin 2023 pour les chefs français mettent l'accent sur les régions de France, et non sur Paris.

37 des promus sont des tables en région, contre 7 Paris et en Île-de-France.