« Creed III » bat tous les records au box-office depuis sa sortie

Véritable coup de force de Creed III, qui a rapporté 58 millions de dollars lors de son premier week-end d’exploitation.

Michael B. Jordan a fait ses débuts de réalisateur dans ce troisième volet, qui oppose son personnage à un ami d'enfance joué par Jonathan Majors.

"Je pense que le ton et l'histoire de l'outsider que les gens aiment tant se retrouvent dans l'ensemble de ce film. [...] ces personnages emblématiques, qui traversent ces obstacles et ces épreuves auxquels nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. Et voir Adonis passer par ces mêmes luttes, les surmonter et atteindre à nouveau le sommet de la montagne, j'ai pensé que c'était, vous savez, quelque chose qui fait appel à l'outsider qui sommeille en chacun de nous," explique le jeune réalisateur.

Tessa Thompson, de retour dans la franchise, en tant que Bianca Taylor, fiancée d'Adonis Creed, ne tarit pas d'éloges sur l'approche inclusive et novatrice du nouveau réalisateur et du nouveau réalisateur.

"Mila, qui joue Amara, a été si charmante et si patiente avec nous et avec toute sa famille [...] en voyant leur belle famille, en les voyant parler en ASL, leur amour, et en sachant que nous pouvions communiquer ne serait-ce qu'une fraction de cela et le mettre à l'écran pour que de nombreuses familles à travers le monde se sentent reconnues dans leur propre humanité. Et puis aussi, entre-temps, rendre les gens qui font partie du monde des entendants plus curieux, espérons-le, de l'ASL et de l'expérience de la communauté sourde. C'est la chose dont je suis le plus fier dans ce film," se réjouie Tessa Thompson.

Quant à l'avenir de la franchise "Creed", Michael B. Jordan laisse la voie libre à l'avenir.

« ...la propriété intellectuelle de Creed et le "Creed-verse", comme j'aime à l'appeler et que je suis en train de construire, ont beaucoup d'avenir. Nous avons créé un grand nombre de personnages intéressants et les gens sont curieux de voir ce qui va se passer et où ils vont. Et, vous savez, il y a beaucoup de plateformes pour raconter ces histoires, que ce soit des bandes dessinées ou des romans graphiques ou des jeux vidéo et des spin-offs ou des émissions de télévision ou, vous savez, - peu importe ce que c'est, j'ai hâte de les raconter," assure l'acteur.

Il s'agit également du film "Creed" le plus cher, avec un budget de production de 75 millions de dollars, contre 35 et 50 millions de dollars pour les autres films.