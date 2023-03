Après Madagascar, le cyclone Freddy revient frapper le Mozambique

Le Mozambique, pays du sud-est de l'Afrique qui se remet encore des effets de la première tempête, s'apprête à subir une seconde attaque du cyclone tropical Freddy dans la nuit de vendredi à samedi, selon un centre météorologique régional.

La station de surveillance des Nations unies située sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, a averti que Freddy "s'intensifiera progressivement pour atteindre le stade de cyclone tropical, voire de cyclone tropical intense" au-dessus du canal du Mozambique avant de toucher terre dans la nuit de vendredi à samedi.

Freddy devrait s'intensifier ce jeudi à l'approche des côtes du Mozambique, avec des vents en mer d'une vitesse moyenne de 110 km/h, des rafales de 155 km/h, et en direction du nord-est. Il devrait toucher terre dans la province de Zambezia, deuxième province la plus peuplée du pays.

Sa réapparition a déconcerté les météorologues par ses changements constants de direction et ses multiples records. Freddy s'est intensifié à quatre reprises, une première pour un cyclone tropical de l'hémisphère sud. Il détient également le record mondial de_"l'énergie cyclonique accumulée"_, une mesure qui permet d'évaluer la force d'un cyclone au fil du temps.

Freddy a frappé l'est de Madagascar le mois dernier avant de s'abattre sur le Mozambique, puis de revenir sur ses pas pour provoquer de fortes pluies à Madagascar, faisant 21 victimes dans les deux pays.

Le déluge a touché environ 213 000 personnes et détruit plus de 28 000 maisons dans la capitale mozambicaine de Maputo et dans les provinces voisines, selon l'Institut national de gestion des risques de catastrophes du Mozambique. L'agence météorologique des Nations unies a déclaré que les alertes et les préparatifs avaient permis de limiter les risques pour la vie humaine.

Freddy semblait s'être dissipé ces derniers jours avant de réapparaître, contournant le canal du Mozambique. Il se dirigeait initialement vers Madagascar pour la deuxième fois, mais a changé de cap pour revenir sur le continent africain.

L'agence météorologique française Météo-France a déclaré dans un bulletin mardi que Freddy, qui prend de la vitesse, présente également des risques météorologiques graves pour Toliara, la capitale de la région malgache Atsimo-Andrefana, avec des vents forts et une mer qui reste "dangereuse en raison de la houle cyclonique". Freddy détrempe actuellement le sud de Madagascar.

L'agence météorologique des Nations unies a déclaré que Freddy était en passe de devenir le cyclone tropical le plus long de l'histoire après avoir traversé l'ensemble de l'océan Indien pendant un mois.

La saison des cyclones s'étend de novembre à avril dans le sud-ouest de l'océan Indien et les climatologues affirment que le changement climatique intensifie les cyclones, les rendant plus longs, plus humides et plus fréquents.