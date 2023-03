Afrique du Sud : un ministère de l'Electricité contre les délestages

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi un remaniement gouvernemental qui aura la lourde tâche de trouver des solutions à la crise énergétique.

Le ministre de l'Entreprise publique, Pravin Gordan, et le ministre de l'Énergie, Gwede Mantashe, restent en place, mais ils seront accompagnés par celui de l'électricité et de la planification.

"Nous créons deux nouveaux ministères : le premier est le ministre de l'électricité pour faire face à la crise immédiate des délestages. Le second est le ministre avec des responsabilités spécifiques pour la planification, le suivi et l'évaluation, afin de concentrer une plus grande attention sur la performance du gouvernement. "

Depuis des mois, les coupures programmées de courant plombent, jusqu'à douze heures par jour, le quotidien des 60 millions de Sud-Africains. Selon le président Ramaphosa, le ministre de l'électricité à vocation transitoire restera en fonction jusqu'à ce que la crise énergétique soit résolue. Kgosienstho Ramokpa, ancien maire de Pretoria et ingénieur de formation, aura la charge de ce ministère.

"Notre tâche la plus immédiate est de réduire radicalement la gravité des délestages dans les mois à venir et à terme, d'y mettre fin complètement."

En plus des problèmes de délestages, ce nouveau gouvernement devra s'attaquer au chômage, au coût de la vie, à la criminalité ou encore à la corruption des problèmes auxquels sont confrontés les Sud-Africains.

L'opposition a demandé une plus grande surveillance de la Présidence, car il n'y a pas de commission parlementaire pour effectuer une surveillance de l'activité présidentielle. Paul Mashatile, ancien secrétaire général de l'ANC, a été confirmé comme vice-président.