Kenya : changer les perspectives grâce à l'innovation

Au Kenya, deux ingénieurs font le tour des écoles pour changer les perspectives des élèves en leur faisant découvrir leurs innovations.

Moses Kiuna et David Gathu, ont tous les deux abandonnés l’école avant de se passionner pour l’invention et devenir ingénieur. Ils veulent inciter les enfants à rêver grand et leur montrent pour cela, une foule de gadgets astucieux qu’ils ont crée à partir de déchets électroniques.

"En raison du manque de ressources, nous utilisons les matériaux disponibles. Les déchets électroniques qui sont éparpillés un peu partout. Ces pièces-là, nous les recyclons en concevant des bras prothétiques et d'autres innovations. Maintenant, comme ce n'est pas commercialement viable, nous avons pris des mesures pour aider les jeunes enfants. Nous leur apprenons à devenir créatifs." a expliquéDavid Gathu, innovateur.

C’est grâce notamment à leur tournée dans des décharges près de Nairobi la capitale kényane qu’ils se procurent les déchets électroniques, ressource précieuse pour la fabrication de leurs gadgets.

"Depuis que ces personnes sont venues dans notre école, j'ai vraiment été innovée (c'est-à-dire motivée) pour devenir un innovateur afin de pouvoir lancer quelque chose et créer quelque chose de nouveau. Notre avenir se trouve ici et tout comme il y a une matière comme les mathématiques, l'anglais, il devrait aussi y avoir une matière comme l'innovation pour qu'elle puisse nous apprendre ce qu'il faut faire dans le futur afin que nous puissions inventer des choses qui peuvent aider les gens." s'est confiéeFaith Wairimu, élève de l'école primaire Thogoto Model.

"Depuis que cette équipe a commencé à visiter l'école, nos apprenants sont motivés. ..., nous avons vu leur intérêt augmenter. ...." a déclaré Peter Nayaga, le directeur adjoint, école primaire modèle de Thogoto.

Parmi les nombreux appareils qu’ils construisent, le bras robotique est celui dont ils sont le plus fiers. Il est contrôlé par des capteurs cérébraux et a été assemblé dans leur petit atelier. Leur mission pour inspirer les élèves semble porter ses fruits.

"Nous avons vu le bras robotique (dans la presse), ils vont dans différentes écoles du pays et les enfants sont impatients de les voir. Donc nous pensons et nous croyons que l'innovation devrait être introduite dans nos écoles le plus tôt possible afin que nous puissions promouvoir la créativité, nous pouvons promouvoir l'innovation et nous pouvons promouvoir les étudiants créant des solutions pour les problèmes réels de la société." s'est réjoui George Masila, responsable des communications d'entreprise, Agence nationale de l'innovation du Kenya.

Les deux ingénieurs ne vendent pas leurs inventions. Ils ne les présentent que dans les écoles en général trois fois par mois. Aujourd’hui ils gagnent leur vie comme électriciens.