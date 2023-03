La Turquie salue la générosité sud-africaine après les séismes

**L'Afrique du Sud aura été l'un des pays les plus généreux avec la Turquie suite au tremblement de terre qui a touché le pays il y a maintenant un mois.

**

Les organisations non gouvernementales (ONG) sud-africaines ont jusqu'à présent fourni une aide en nature d'environ 1,2 million de dollars aux personnes touchées par les tremblements de terre en Turquie.

Tendant la main de l'amitié à la Turquie depuis au moins 10 000 kilomètres, la République d'Afrique du Sud est devenue l'un des pays envoyant le plus grand nombre de matériel d'aide et de personnel de recherche et de sauvetage depuis le continent africain.

Le consulat général de Turquie au Cap, le centre culturel turc de l'Institut Yunus Emre (YEE) à Johannesburg, le bureau de Pretoria de l'Agence de coopération et de coordination turque (TIKA) et les locaux de l'entreprise de produits blancs Arçelik/DEFY à Durban, désignés comme centres de collecte de l'aide, débordaient de matériel d'aide envoyé par les Sud-Africains.

Plus de 100 tonnes de matériel d'aide de l'Afrique du Sud vers la Turquie

L'ambassadeur de Turquie à Pretoria, Ayşegül Kandaş, a déclaré au correspondant d'AA que l'Afrique du Sud a été parmi les premiers pays à fournir de l'aide à la Turquie dès le premier jour du tremblement de terre et a déclaré : "Dès le lendemain des séismes, une équipe de santé et de recherche et sauvetage de 33 personnes s'est rendue en Turquie. Elle a été suivie par une autre équipe médicale de 20 personnes le 9 février."

Notant que les ONG sud-africaines telles que Awqaf SA, Jamiatul Ulema et Al Imdaad ont collecté environ 1,2 million de dollars d'aide en nature au cours des trois premières semaines dans le cadre des campagnes d'aide qu'elles ont lancées immédiatement après les tremblements de terre.

"Lorsque les aides individuelles ont été ajoutées, plus de 100 tonnes d'aide en nature ont été livrées en Turquie avec des vols cargo réguliers et hebdomadaires de Turkish Airlines" a ajouté l'ambassadeur.

Kandaş a précisé que ces aides en nature comprenaient 860 tentes, 239 générateurs, 116 toilettes mobiles, 69 lits, 3 304 sacs de couchage, 6 255 couvertures, 641 chauffages, 46 cuisinières mobiles et 4 tonnes de vêtements.

110 000 dollars d'aide en espèces

Faisant référence aux aides en espèces fournies par les Sud-Africains et les citoyens turcs vivant ici, Kandaş a déclaré : "Environ 110 000 dollars d'aide en espèces ont été versés sur le compte bancaire officiel ouvert par l'ambassade dans le cadre de la mobilisation de l'aide au tremblement de terre."

Notant que le gouvernement sud-africain a également fourni 10 tonnes de fournitures médicales pendant cette période, Kandaş a déclaré que le service de police sud-africain a envoyé 5 chiens K-9 et une équipe de recherche et de sauvetage de 6 personnes en Turquie.

Kandaş a souligné que les Sud-Africains ont montré un grand intérêt pour le livre de condoléances ouvert à l'ambassade et a déclaré :

_"Avec la solidarité dont a fait preuve le peuple sud-africain en ces jours difficiles, les bases des ponts de cœur entre les deux nations qui vivront pour toujours ont été posées. Cette main tendue à 10 000 kilomètres de distance renforcera sans aucun doute les relations entre les deux pays et apportera une contribution significative en termes de relations humanitaires et de notre lien de cœur. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement et le peuple sud-africains. Nous sommes reconnaissants à nos citoyens vivant en Afrique du Sud". _