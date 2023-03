La premiere maison imprimée en 3D [Inspire Africa]

Dans cet épisode d'Inspire Africa, nous vous présentons des histoires du Nigeria, de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud.

Tout d'abord, l'histoire d'un jeune prodige de la technologie nigérian. Programmeur informatique, John Oseni a développé un certain nombre de solutions dans le domaine des technologies financières. Il nous parle de sa dernière solution de numérisation du code QR, comme alternative viables aux paiements au Nigeria.

L'Afrique du Sud a achevé sa première construction imprimée en 3D. La technique d'impression 3D utilisée permet de construire une maison en moins de 24 heures. Des ingénieurs de l'école d'ingénierie civile de l'université de Johannesburg ont travaillé sur ce projet.

Et notre segment d'interview parle de l'industrie de la mode, du mannequinat et de la beauté, et de la façon dont les stéréotypes sur cette industrie sont en train de changer. La mannequin ougandaise Judith Heard nous raconte comment elle a fait face à ces stéréotypes à ses débuts et comment elle utilise aujourd'hui sa plateforme pour aborder les problèmes qui touchent les jeunes femmes et l'environnement.