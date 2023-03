Kenya : cohabitation pénible entre agriculteurs et faune sauvage

À mesure que des populations en pleine expansion empiètent sur les habitats de la faune sauvage, les conflits entre les hommes et les animaux augmentent.

Selon une étude publiée par l'université du Queensland et l'université Griffith en Australie, si le monde entier souhaite préserver les espèces menacées, il ne partage pas la charge de payer pour cela.

Les chercheurs ont évalué 133 pays où vivent 18 carnivores différents et ont constaté que les agriculteurs de pays en développement comme le Kenya étaient plus susceptibles de souffrir financièrement que des pays comme les États-Unis, la Suède ou la Norvège.

Ici, à Kajiado, à une centaine de kilomètres de la capitale Nairobi, les ouvriers agricoles comme Elizabeth Naosha ont peu confiance dans le système de compensation.

"Les lions sont très problématiques car ils tuent notre bétail la nuit. Le Kenya Wildlife Service enregistre généralement nos épreuves, mais il faut tant d'années pour que nous soyons indemnisés. Nous ne voyons donc pas l'utilité de signaler les attaques et nous laissons donc les lions manger notre bétail", explique-t-elle.

Les familles comme celle de Naosha ne perdent pas seulement un animal en présence d'un prédateur.

Elle déclare : "Nous subissons des pertes énormes lorsque les lions tuent notre bétail. Nous n'avons pas d'autre source de revenus que l'élevage. Le bétail est notre principale source de nourriture. Nous pouvons également en vendre pour nous permettre d'éduquer nos enfants. Par conséquent, lorsque les lions mangent notre bétail, nous subissons d'énormes pertes et nous perdons notre seule source de revenus."

L'auteur de l'étude publiée dans Communications Biology était le biologiste de la conservation Alexander Braczkowski. Il explique comment les chercheurs ont comparé l'impact de la perte économique entre les agriculteurs de différentes régions du monde.

Comme les agriculteurs des pays en développement sont déjà soumis à une pression financière, toute perte qu'ils subissent a un impact plus dramatique.

"Nous avons donc supposé que si une communauté au Kenya, en Suède ou en Norvège perdait un seul veau de 250 kg, quel serait l'impact sur le revenu par habitant. Nous avons constaté qu'en moyenne, les pays en développement, principalement ceux du Sud, qui vivent aux côtés de carnivores, d'espèces telles que les guépards, les lions et les tigres, sont huit fois plus vulnérables économiquement que les pays développés, comme les États-Unis, la Suède ou la Norvège", explique M. Braczkowski.

Toutefois, selon lui, on n'a pas beaucoup réfléchi à l'impact de ces animaux sur les personnes qui vivent à proximité d'eux et sur leurs moyens de subsistance.

Selon M. Braczkowski, le coût de la conservation est immense et même la collecte de fonds à cet effet ne suffit pas. Il estime que des dizaines de millions de dollars sont dépensés chaque année pour les populations de lions d'Afrique, mais c'est bien loin du milliard de dollars par an qui est réellement nécessaire.

Selon M. Braczkowski, la mise en place d'un fonds destiné à répondre aux besoins de la conservation dans les régions en développement et à prendre soin des communautés qui y vivent nécessitera un soutien, un financement et une planification au niveau international.

Il ajoute : "Parmi les écueils liés aux compensations financières, l'un des plus gros problèmes est souvent la pérennité des fonds. Qui finance ces systèmes de compensation ? S'agit-il de donateurs privés, d'ONG ? Comment ce financement va-t-il durer et quelles sont les règles du système de compensation qui sont associées à ce financement ? En gros, devez-vous fournir une preuve de la vache, du mouton ou de la chèvre qui a été perdue ? Doit-il se trouver à un endroit précis ?"

"Nous devons appeler les dirigeants mondiaux, les économies occidentales et les entreprises à augmenter rapidement les fonds nécessaires pour sauver non seulement les carnivores charismatiques sur le terrain, mais aussi les communautés qui vivent à leurs côtés et les moyens de subsistance qui sont principalement touchés par eux."

David Mascall, défenseur de l'environnement kényan, affirme que le système actuel ne fonctionne pas car aucun gouvernement n'a été en mesure de payer le coût de la compensation.

"Le gouvernement, le nouveau gouvernement, le gouvernement précédent, le Kenya Wildlife Service n'ont pas la disponibilité massive de fonds qu'ils ont dans le monde occidental. Ainsi, ceux qui essaient d'obtenir une compensation, si tant est qu'ils l'obtiennent, attendent parfois jusqu'à 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, si votre groupe de 20 moutons est tué par des hyènes, allez-vous attendre 5 ou 6 ans pour être indemnisé ?" a-t-il ajouté.

Selon lui, tant que les populations locales seront obligées de choisir entre la survie de leur famille et celle des animaux, tuer les prédateurs sera toujours l'option la plus facile.

"La seule façon d'empêcher les choses de se produire est de mettre en place un système de dissuasion ou de tuer le coupable. Cette dernière solution est la plus simple dans de nombreux cas. Il y a des lois qui régissent ça, mais qui va savoir, si vous mettez du poison, si vous enterrez la carcasse du lion ou autre chose qui est l'auteur du crime, personne n'est plus sage."