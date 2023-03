Tunisie : une association inaugure un musée vivant du pain

L'association Museum Lab a inauguré La Maison du pain, ou Dar el Khobz en arabe, dans la ville du Kef, une région du nord-ouest de la Tunisie connue pour sa culture céréalière.

Ce projet, réunit cinq, femmes boulangères avec pour objectif de conserver et la valoriser des recettes des pains et galettes traditionnels du Kef et du patrimoine culturel immatériel autour du blé.

" L'association Museum Lab nous a offert cette opportunité. Ils ont restauré ce four qui était en très mauvais état. Maintenant, il fonctionne à nouveau avec du bois de chauffage. Tout le monde ici au Kef est heureux que ce vieux four fonctionne à nouveau " a souligné Soumaya Gara, boulangère ayant bénéficié du programme de formation de Museum Lab.

Au Kef, et partout ailleurs en Tunisie, ce sont des femmes qui conservent, perpétuent et tentent de transmettre aux jeunes générations de filles, un patrimoine culinaire, culturel et identitaire, malheureusement aujourd’hui menacé de disparition, parce qu’intangible et immatériel.

"La maison du pain "Dar el khobz" est un projet qui est né de la volonté de promouvoir le pain et les gâteaux du Kef que nous avons identifié comme une douzaine (différentes sortes de gâteaux), qui est un patrimoine culturel immatériel qui appartient principalement aux femmes du Kef et à la Tunisie en général " explique Julie Jeantet, chargée de développement à l'association Museum Lab.

En plus du four de quartier, du circuit culturel sur l'histoire du blé, le Dar El Khobz, c'est aussi un petit espace muséal avec des outils du patrimoine agricole du 19è et 20è siècle trouvés au Kef. Et enfin une rencontre des femmes boulangères du Kef. Il s'inscrit dans le projet global de mise en valeur patrimoniale de Museum Lab au Kef.